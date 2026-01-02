Rosa Ramírez y el legado de Andrés Pérez: "Todo lo que hacíamos era siempre con los ojos puestos en el país"

Hablar de teatro chileno es también hablar de Andrés Pérez. Actor, director y dramaturgo que imaginó una forma de trabajar las artes escénicas que se alza como la vertiente más popular de las tablas en nuestro país.

Una que decantó en la fundación del Gran Circo Teatro y en obras de la talla de «La Negra Ester» que, además, goza de una vocación profundamente colectiva. «Cada vez que tenemos alguna entrevista lo primero que hacemos es agradecer al público. Ellos nos acompañan, a veces van, nos mandan algún libro de regalo, nos dejan papelitos por debajo de la puerta… Si no contáramos con su cariño y complicidad, si no fuera por esas vecinas y vecinos, ese público que viene de todos los lugares, habríamos sucumbido hace mucho rato. Porque es duro estar haciendo teatro popular«, expresó Rosa Ramírez, actriz, directora, esposa y una de las principales colaboradoras de Pérez.

De hecho, es por eso que las puertas de la compañía —ubicada en República #301— se abren todos los 3 de enero para recibir a quienes quieran reunirse para recordar la memoria de Pérez, fallecido un día como ese, pero el 2002. Conmemoración que, lejos de la tristeza, celebra el legado de un autor fundamental.

«Llegan y saben que se van a entretener. Tenemos música con Cristian Gálvez, un tremendo jazzista que él va de puro cariño. Está Valentina Puig, que es una tremenda acróbata; la Celeste Solís; Andrés Gutiérrez, entre tantos otros que podría nombrar. Está el cuentacuentos Ángel Rey, que no se pierde ningún año y acompaña a todas las fiestas», adelantó la actriz.

Varias actividades que buscan generar un espacio de reflexión y apoyo en tiempos vertiginosos: «Hay tantas cosas que la gente de verdad va, las ve y disfruta. Pero también tienen la posibilidad de manifestar en voz alta pensamientos y sentires que en general están dentro de nuestro corazón y no nos atrevemos a contarlas. Y acá, en este espacio, nos animamos entre todos. Ahí siento que Andrés Pérez se hace súper presente, porque todo lo que hacíamos era siempre con los ojos muy atentos, muy alerta a lo que pasaba en nuestro entorno, en nuestro país».

Es por eso que para Ramírez resulta fundamental agradecer el apoyo constante que reciben por parte del respetable. «Andrés se fue con tantos planes… Tenía como siete proyectos en la cabeza. Yo quedé súper lastimada con esta partida. Me costó mucho reponerme. Y ahí de nuevo está el público, la gente, la señora, el caballero, el joven, los estudiantes que llegaban a animarnos y a darnos impulso para seguir adelante. Qué mejor que eso. Mucho agradecimiento a todas las mujeres, hombres, disidencias sexuales que siempre nos han acompañado. Y eso es lo que vamos a hacer este 3 de enero: nos vamos a juntar, a pasarlo bien y a conversar sobre las cosas que la gente quiere hablar libremente», valoró.

Algo que Rosa ve como una clara muestra de que la ciudadanía sí disfruta y abraza la cultura. «Es bueno para nuestras autoridades tener ese pensamiento, de que la gente no necesita esto, porque entonces no tienen que quebrarse la cabeza para ver cómo van a devolverle la mano, cómo lo van a financiar. Porque vivimos en una sociedad capitalista donde todo es dinero«, reflexionó.

«El cómo se financian estas compañías de teatro popular, de danza popular, de poesía, es una tarea de nuestras autoridades, en particular las de cultura, pero no sé si lo están haciendo tan bien. Y entonces, es mejor llegar a la conclusión, sobre todo para las autoridades que vienen ahora, de que si te gusta hacer teatro, hazlo, pero no estés pidiendo plata. Es un criterio súper egoísta y chato. Hay cero conocimientos de lo que puede provocar en la sociedad el despertar, tener alma y tus capacidades creativas y transformadoras súper alerta. Un pueblo con la mente despierta. Si tenemos el corazón contento obviamente que seremos un pueblo mucho más consciente, y quizás eso es lo que no nos gusta«, agregó la artista.