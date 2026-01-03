Aguilera rompe el silencio y descarta renuncia: "El Presidente me respalda"

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, descartó renunciar a su cargo a raíz de la polémica suscitada por la operación de su madre en el Hospital del Salvador y afirmó categóricamente que el Presidente Gabriel Boric «me respalda».

Aguilera interrumpió sus vacaciones (de las cuales debe volver este lunes) para romper el silencio en una conferencia de prensa, donde estuvo acompañada por los subsecretarios de Salud Pública, Andrea Albagli, y de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell.

“Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída”, afirmó Aguilera.

La ministra relató que la situación ha sido especialmente dolorosa y preocupante dada la condición de su madre. «Como hijos y familia estamos muy afectados por la situación de salud que ella está viviendo y por la exposición pública a la cual ha estado expuesta y a la cual no puede defenderse», añadió.

En relación con las acusaciones, Aguilera reiteró que en ningún momento solicitó una atención especial. «Lo único que pedí fue una silla porque mi hermana llevaba muchas horas acompañando a mi mamá de pie», agregó.

Además, destacó que el hospital ha aclarado la situación en sus comunicados: «El hospital dejó claro en su primer comunicado el día 26 de diciembre y reiterado el día de hoy, que mi madre fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas, los protocolos y estándares establecidos por el hospital».

La Ministra Enfrenta la Acusación Constitucional

Acerca de la acusación constitucional anunciada por la UDI en su contra, la ministra Aguilera fue enfática en descartar su salida. «Yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia».

Sobre el anuncio parlamentario, expresó que «siempre los parlamentarios tienen la posibilidad y todos estamos dispuestos a que se levante una acusación en cualquier momento. Yo estoy siempre dispuesta a aclarar todos los antecedentes de cualquier circunstancia que me afecte».

Finalmente, al ser consultada sobre su continuidad en el cargo, la ministra de Salud sentenció: «El Presidente me respalda porque todavía estoy en mi puesto, he sentido su respaldo».