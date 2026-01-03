Boric alerta por riesgo global tras acciones militares de EE.UU. en Venezuela

En medio de las repercusiones internacionales por la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el Presidente Gabriel Boric fijó este sábado la posición oficial del Gobierno de Chile. El Mandatario manifestó una fuerte preocupación por las consecuencias de este tipo de acciones para la región.

Durante un punto de prensa, el Jefe de Estado expresó que “como Gobierno de Chile, manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela”. Boric advirtió que un estado extranjero pretende “ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país, y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política”.

Riesgo Global y la Amenaza de la «Ley del Más Fuerte»

Boric alertó que este escenario representa un riesgo mayor para el orden internacional, señalando que “esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”. El Mandatario reafirmó que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia.

El Presidente profundizó sobre el valor de la soberanía como principio fundamental de las relaciones internacionales. “La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, sostuvo. También advirtió sobre los efectos que podría tener el control externo de recursos estratégicos. “Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales”, afirmó.

Llamado a la ONU y Medidas Preventivas en Chile

En este contexto, Boric hizo un llamado directo a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales. “La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición”.

Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger a la población civil, y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la Carta de Naciones Unidas.

El mandatario detalló además las medidas preventivas adoptadas por su administración ante eventuales impactos regionales. Indicó que han dispuesto un monitoreo permanente de las fronteras ante posibles aumentos de flujos migratorios desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado. Además, se fortalecerán los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela.

Finalmente, Boric reafirmó los lineamientos de la política exterior chilena, asegurando que Chile actuará con responsabilidad, coherencia y firmeza. El país defenderá principios que considera irrenunciables, como la no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de las fuerzas o amenaza, la solución pacífica de las controversias y la plena vigencia de derecho internacional.