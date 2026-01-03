Confirman dos fallecidos y más de 850 réplicas tras sismo de magnitud 6,5 en México

Las autoridades mexicanas han confirmado el fallecimiento de dos personas y al menos doce heridos como consecuencia del sismo de magnitud 6,5 registrado este viernes en el sur del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México (CNPC) informó que una mujer perdió la vida en Las Minas, en el municipio de San Marcos, en el estado de Guerrero, ubicado a solo cuatro kilómetros al suroeste del epicentro. Por otro lado, un hombre de 60 años murió en Ciudad de México, en la alcaldía de Benito Juárez, tras sufrir un paro cardíaco durante el proceso de evacuación de su domicilio.

Desde el sismo principal, se han registrado más de 850 réplicas, siendo la más fuerte la que alcanzó una magnitud de 4,7 en la escala abierta de Richter.

Balance de Daños y Respuesta de Emergencia

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informó que se activaron todos los protocolos de seguridad. «Afortunadamente los vecinos actuaron y evacuaron sus viviendas que en general están sin afectaciones, salvo algunos daños menores que están siendo evaluados por Protección Civil», señaló.

En Ciudad de México, se reportaron fallos en al menos 44 transformadores. La Comisión Federal de Electricidad informó que el suministro se ha restituido en el 99,99 por ciento de los lugares afectados. Las autoridades también evalúan cerca de 40 edificios para evitar derrumbes, dos de ellos con posible riesgo de colapso. Pese a esto, el transporte público y el aeropuerto de la capital operan con normalidad.

El estado de Guerrero, donde se localizó el epicentro, registró daños en al menos 16 municipios, incluyendo fugas de gas, derrumbes, y caída de árboles y postes de luz. La Secretaría de la Defensa Nacional instaló el puesto de mando en el municipio de San Marcos para coordinar las labores de emergencia.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, hizo un llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo, mientras se continúa con la evaluación de daños y el monitoreo de réplicas.

El Centro de Alertamiento de Tsunamis de la Secretaría de Marina sostuvo que, si bien podrían darse alteraciones en el nivel del mar en las zonas cercanas al epicentro, continuarán controlando la situación marítima. El terremoto incluso provocó la interrupción de la rueda de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual fue retomada posteriormente.