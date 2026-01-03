Diosdado Cabello llama a la calma tras el ataque a Venezuela y denuncia una "masacre"

El ministro del Interior de Venezuela y considerado el número dos del régimen, Diosdado Cabello, compareció esta madrugada ante la población del país para desmentir los rumores que lo daban por muerto tras un ataque a su residencia. Ataviado con casco y chaleco antibalas y rodeado de fuerzas de seguridad, el dirigente chavista llamó a la calma a los ciudadanos y denunció una «masacre» provocada por los ataques de EEUU que sirvieron de cobertura a la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores.

«Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer», declaró Cabello en su comparecencia en la calle.

El dirigente instó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar provocaciones y no caer en la desesperanza: «Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente».

Petición de Intervención Internacional

Cabello describió la operación como un «ataque cobarde» y una «masacre», y pidió la intervención de la comunidad global. «Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque contra civiles», añadió. «Un ataque cobarde mientras la gente dormía, un ataque a civiles, una masacre. ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices?», manifestó, si bien todavía no hay cifras oficiales sobre las bajas causadas por los ataques norteamericanos.

También el fiscal general del país, Tarek William Saab, se pronunció en los mismos términos, confirmando heridos graves y víctimas mortales, aunque sin precisar una cifra exacta. «Hay víctimas inocentes han resultado mortalmente heridas y otras han muerto a causa de este criminal ataque terrorista», declaró.

Saab también reiteró la exigencia inicial de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de que Estados Unidos presente una prueba de vida que demuestre que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estaban vivos.