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Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante un ataque militar de gran escala efectuado en la madrugada en territorio venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante un ataque militar de gran escala efectuado en la madrugada en territorio venezolano.

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación de ataque a gran escala efectuada hoy en la madrugada en territorio venezolano.

Maduro y su mujer Cilia Flores han sido trasladados fuera del país, según lo informado por el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión fuera del país junto con su esposa”, escribió Trump en la publicación digital.

Agregó que “esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden de EE. UU.”, señalando que ofrecerá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago (14:00 horas de Chile).

Venezuela Denuncia «Gravísima Agresión Militar»

Previamente al anuncio de Trump, el Gobierno de Venezuela había denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra «territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares» de la capital, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

El Ejecutivo venezolano condenó los ataques como una «gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos».

Dada la situación, el Gobierno venezolano declaró el estado de movilización general y de emergencia nacional con el despliegue inmediato del mando de defensa «en todos los estados y municipios del país».

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