"El Corolario Trump está operativo": Gilberto Aranda analiza el ataque de EE.UU. en suelo sudamericano

Como un «momento histórico» que redefine las reglas del juego geopolítico en el hemisferio. Así calificó Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el ataque a gran escala perpetrado por Estados Unidos en Venezuela durante la mañana de este sábado.

En conversación Radio y Diario Universidad de Chile, el analista desmenuzó las implicancias de la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro, subrayando un hecho que marca un antes y un después: aunque el norte ha intervenido históricamente en Centroamérica y el Caribe, «este es el primer ataque directo de la historia en territorio de lo que es Sudamérica».

El regreso de la Doctrina Monroe y el «Corolario Trump»

Para Aranda, la acción militar no es un hecho aislado, sino la confirmación de una nueva y agresiva política exterior para el segundo mandato de Donald Trump. Según el académico, Washington ha reactivado la vieja Doctrina Monroe, pero bajo una actualización que él denomina el «Corolario Trump».

«Estados Unidos nos está diciendo que este nuevo corolario está operativo y que, por lo tanto, no tolerará un gobierno que sea hostil o esté tan abiertamente en contra de sus intereses», explicó Aranda.

El experto fue categórico al señalar que, pese a las violaciones a los derechos humanos denunciadas bajo el régimen de Maduro, la intervención constituye una flagrante violación al derecho internacional. Además, destacó una particularidad de la política interna estadounidense: la operación se llevó a cabo «sin la venia del Congreso» y al margen del bipartidismo, consolidando un estilo de acción unilateral.

Descabezamiento vs. Círculo de Hierro

Uno de los puntos clave del análisis de Aranda se centró en la arquitectura del poder en Caracas tras la extracción de Maduro. El académico advirtió que, aunque se ha «descabezado» al líder principal, esto no equivale necesariamente a un derrocamiento automático del régimen.

«Estamos hablando de una operación de extracción —o secuestro, políticamente hablando—, pero que no derroca completamente al gobierno porque todo el círculo de hierro inmediato sigue vigente», detalló.

Aranda puso el foco en las figuras que permanecen en el tablero: Vladimir Padrino López en Defensa, Diosdado Cabello en Interior y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. En este escenario de vacío de poder presidencial, las próximas 24 horas serán críticas. «Aquí va a ser crucial cómo actúe la Fuerza Armada Bolivariana. Si muestran fisuras, lo que comienza de una manera puede terminar de otra; si se mantienen leales, esto se puede prolongar», proyectó.

La incertidumbre como arma: De Irán a La Habana

Finalmente, el académico situó el ataque en Venezuela dentro de un patrón global de comportamiento de la administración Trump, caracterizado por el uso del «factor sorpresa» y la incertidumbre como aliados estratégicos.

Aranda recordó operaciones similares de «golpe y repliegue» en Irán y Nigeria, sugiriendo que la desestabilización es parte del diseño. Sin embargo, al proyectar las consecuencias regionales, el analista sorprendió al desviar la mirada de Colombia —país que ya activó alertas fronterizas— para apuntar hacia el Caribe.

«Si me pregunta a mí, yo creo que a pesar de que todos los dardos han apuntado en la narrativa a Colombia, quienes deben estar más preocupados son en La Habana, en Cuba«, sentenció Aranda.

A juicio del experto, el perfil del Secretario de Estado y la hoja de vida de los halcones que rodean a Trump sugieren que la isla podría ser el próximo objetivo de presión máxima en este rediseñado mapa de poder continental.