Insulza compara la captura de Maduro con la invasión a Panamá de 1989: "Ocurrió exactamente igual"

En conversación con la programación especial de Radio Universidad de Chile, el senador socialista y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, abordó la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, calificando el hecho como un déjà vu histórico.

Insulza trazó un paralelo directo con un evento ocurrido hace más de tres décadas en Centroamérica: «Esto ocurrió exactamente igual en el año 1989, cuando el ejército de Estados Unidos invadió Panamá para arrestar al general Noriega».

El ex canciller lamentó que este tipo de acciones se repitan, especialmente tras un periodo de fortalecimiento democrático en la región. «Lo que hay de nuevo es que habíamos tenido entre medio una cantidad importante de democracia muy sólida en toda América Latina, entonces se partía de la base que eso no iba a volver a pasar», señaló.

El Vacío de Poder y la Clave de las Fuerzas Armadas

Respecto al vacío de poder en Caracas, Insulza advirtió que, formalmente, no ha habido un golpe de Estado tradicional, sino una «operación policial» extranjera. Esto deja el mando temporalmente en figuras como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.

Sin embargo, el senador puso el foco en el estamento militar, el cual considera la pieza clave de la estabilidad o inestabilidad futura: «Se genera un periodo de inestabilidad en el cual la gran pregunta es qué van a hacer las Fuerzas Armadas venezolanas. Porque Rodríguez y Cabello tienen que tener el apoyo de las Fuerzas Armadas y eso es lo que habría que ver».

Sobre una posible salida negociada al conflicto, Insulza se mostró escéptico. Argumentó que buscar una negociación implicaría que los líderes chavistas enfrenten cargos, sentenciando: «Negociar significa que algún día llegará alguien y los va a acusar de narcotráfico […] No veo qué solución pacífica se puede alcanzar para esto«.