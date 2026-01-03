Kast califica la detención de Maduro como "una gran noticia para la región"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reaccionó enérgicamente a la noticia de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, calificándola como «una gran noticia para la región».

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Kast celebró la detención del mandatario venezolano por parte de fuerzas de Estados Unidos, destacando el impacto negativo que, a su juicio, la permanencia de Maduro tuvo en América Latina.

Kast afirmó que la permanencia de Maduro en el poder, «sostenida por un narcorégimen ilegítimo«, no solo expulsó a más de 8 millones de venezolanos, sino que también desestabilizó a la región a través del narcotráfico y el crimen organizado. El futuro presidente de Chile reiteró su postura: «Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional.»

La Tarea que Comienza Ahora: Asegurar la Transición Democrática

De cara al futuro inmediato de Venezuela, Kast delineó las tareas que deben asumir los gobiernos de América Latina. Enfatizó la necesidad de una acción coordinada que aborde varios frentes cruciales.

Según el presidente electo, la primera prioridad es asegurar la transición, lo que implica lograr que «todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas». Una vez estabilizada la situación, la región debe concentrarse en coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país y, simultáneamente, apoyar la recuperación de su sistema democrático. Finalmente, Kast concluyó que la caída del régimen debe ser un punto de partida para avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El mensaje de Kast concluyó con un llamado a la acción bajo principios democráticos y legales. «La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional», sentenció.