Diario y Radio Universidad Chile

Kast califica la detención de Maduro como "una gran noticia para la región"

El presidente electo de Chile celebró la captura de Maduro, asegurando que su "narcorégimen ilegítimo" desestabilizó la región. Llamó a los gobiernos de América Latina a coordinar el regreso de los venezolanos y combatir el crimen organizado.

El presidente electo de Chile celebró la captura de Maduro, asegurando que su "narcorégimen ilegítimo" desestabilizó la región. Llamó a los gobiernos de América Latina a coordinar el regreso de los venezolanos y combatir el crimen organizado.

InternacionalNacionalPolítica

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reaccionó enérgicamente a la noticia de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, calificándola como «una gran noticia para la región».

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Kast celebró la detención del mandatario venezolano por parte de fuerzas de Estados Unidos, destacando el impacto negativo que, a su juicio, la permanencia de Maduro tuvo en América Latina.

Kast afirmó que la permanencia de Maduro en el poder, «sostenida por un narcorégimen ilegítimo«, no solo expulsó a más de 8 millones de venezolanos, sino que también desestabilizó a la región a través del narcotráfico y el crimen organizado. El futuro presidente de Chile reiteró su postura: «Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional.»

La Tarea que Comienza Ahora: Asegurar la Transición Democrática

De cara al futuro inmediato de Venezuela, Kast delineó las tareas que deben asumir los gobiernos de América Latina. Enfatizó la necesidad de una acción coordinada que aborde varios frentes cruciales.

Según el presidente electo, la primera prioridad es asegurar la transición, lo que implica lograr que «todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas». Una vez estabilizada la situación, la región debe concentrarse en coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país y, simultáneamente, apoyar la recuperación de su sistema democrático. Finalmente, Kast concluyó que la caída del régimen debe ser un punto de partida para avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El mensaje de Kast concluyó con un llamado a la acción bajo principios democráticos y legales. «La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional», sentenció.

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
A 50 metros de su casa: encuentran osamentas en el terreno de Julia Chuñil
post-title
Con foco en migración irregular: Gobierno y PDI despliegan operativo en la Vega Central
post-title
Benjamín Moreno y primer mes de Kast: “¿Qué luna de miel? Asumimos en medio de una crisis internacional”
post-title
Teherán y Washington negociarán en Islamabad mientras la tregua pende de un hilo

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X