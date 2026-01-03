Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron acusados formalmente en Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos relacionados con narcotráfico y delitos contra la seguridad estadounidense. La noticia se produce horas después de que el presidente Donald Trump confirmara la captura y el traslado de ambos fuera de Venezuela.
Según las declaraciones de Bondi, dadas a través de su cuenta de «X», Nicolás Maduro enfrenta graves acusaciones por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento con fines hostiles contra el país norteamericano. Las imputaciones también incluyen a la primera dama venezolana, Cilia Flores.
“La justicia estadounidense actuará con firmeza. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, afirmó la fiscal general, al recalcar la gravedad de los cargos presentados contra la pareja presidencial.
Bondi destacó y agradeció la actuación del presidente Donald Trump por “su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”. Asimismo, reconoció el papel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a las que calificó como clave en la “increíble y exitosa misión” que permitió la captura de quienes describió como “dos presuntos narcotraficantes internacionales”.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026