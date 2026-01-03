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Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron acusados formalmente en Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Maduro y su esposa fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración narcoterrorista y delitos relacionados con la seguridad estadounidense.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Maduro y su esposa fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración narcoterrorista y delitos relacionados con la seguridad estadounidense.

Internacional

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos relacionados con narcotráfico y delitos contra la seguridad estadounidense. La noticia se produce horas después de que el presidente Donald Trump confirmara la captura y el traslado de ambos fuera de Venezuela.

Según las declaraciones de Bondi, dadas a través de su cuenta de «X», Nicolás Maduro enfrenta graves acusaciones por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento con fines hostiles contra el país norteamericano. Las imputaciones también incluyen a la primera dama venezolana, Cilia Flores.

“La justicia estadounidense actuará con firmeza. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, afirmó la fiscal general, al recalcar la gravedad de los cargos presentados contra la pareja presidencial.

Bondi destacó y agradeció la actuación del presidente Donald Trump por “su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”. Asimismo, reconoció el papel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a las que calificó como clave en la “increíble y exitosa misión” que permitió la captura de quienes describió como “dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

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