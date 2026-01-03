“Nos viene a aliviar la vida”: Ley de Cuidados avanza y reconoce una lucha marcada por el agobio, la memoria y la dignidad

El proyecto que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados dio un paso decisivo hacia su aprobación definitiva, luego de que la Comisión Mixta del Congreso repusiera disposiciones esenciales para su implementación. Para las cuidadoras organizadas, el avance marca un punto de inflexión histórico: el cuidado deja de ser una carga solitaria y pasa a ser un derecho garantizado por el Estado.

Tras años de postergaciones, invisibilización y desgaste silencioso, el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados está a un paso de su aprobación definitiva. El pasado 23 de diciembre, la Comisión Mixta resolvió reponer dos disposiciones clave que habían quedado fuera del tercer trámite legislativo, despejando el camino para que la iniciativa pueda convertirse en ley durante enero de 2026.

El proyecto había sido aprobado el 10 de diciembre por la Cámara de Diputadas y Diputados, pero debió volver a comisión luego de que dos artículos incorporados por el Senado —y que requerían quórum calificado— no alcanzaran los votos necesarios. Finalmente, la comisión acordó reincorporarlos: la función de supervisión de la Secretaría de Apoyos y Cuidados sobre los servicios y programas del sistema, y la creación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados.

Durante la sesión, presidida por la senadora Fabiola Campillai, parlamentarias y parlamentarios de distintos sectores lamentaron que el proyecto no hubiese sido despachado a ley con anterioridad y manifestaron su compromiso para una tramitación expedita, con el objetivo de que el texto sea promulgado durante los primeros meses de 2026.

Una ley nacida desde el territorio y la experiencia del cuidado

Para las organizaciones de cuidadoras, este avance no es solo legislativo: es profundamente emocional. Detrás del proyecto hay años de organización, marchas, audiencias y relatos de vidas marcadas por el cuidado permanente y, muchas veces, en condiciones de abandono.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Carolina Lizama, cuidadora y presidenta de la Fundación Mudecu, valoró el momento como un hito largamente esperado.

«Para nosotras es una alegría enorme que el proyecto esté ya en su etapa final. Es un trabajo que hemos seguido arduamente por más de un año y medio, desde que ingresó el 6 de junio de 2024, tratando de explicar qué significa realmente el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados», señaló.

Lizama recordó que en ese trayecto también hay una memoria dolorosa: «Esto no parte con nosotras, son muchos años de lucha. Estoy hablando de 2017, 2018, que partió la idea de que se nos haga un reconocimiento a las personas cuidadoras. Y esto también nos hace mirar a todas aquellas que ya no están, que el agobio del cuidado fue mucho mayor y tomaron la decisión de partir junto con las personas que cuidaban.

«Es mirar todo esto que ha pasado, todas aquellas compañeras que han partido, no solamente compañeras, sino que personas mayores que cuidaban a personas mayores y que ya no podían seguir cuidando y toman esa drástica decisión de partir«, lamentó Lizama.

Del abandono a la obligación del Estado

Para Isabel Caro, presidenta del Grupo de Apoyo a Familiares de Personas con Alzheimer, el principal cambio que introduce la ley es que el cuidado deja de depender de la voluntad política del momento.

«Lo más importante es que, a partir de esta ley, apoyar a las cuidadoras pasa a ser una obligación del Estado y no de la buena voluntad del gobierno de turno«, afirmó.

Caro destacó que la ley representa una victoria colectiva. «Ya no vamos a estar solas. Vamos a ir juntas de la mano con un Chile que cuida, de Arica a Punta Arenas, con todas las cuidadoras unidas en un solo objetivo», sostuvo y agregó que «aquí no hay color político ni diferencias de clase o de origen. Esta es una lucha de muchos años que hoy, por fin, se está haciendo realidad».

Ambas dirigentas coincidieron en que uno de los aspectos más significativos del proyecto es su enfoque territorial. «Reconoce el cuidado rural, el cuidado en ciudad y las distintas realidades regionales. Eso es clave para que los apoyos sean reales y no solo una promesa», explicó Lizama.

La implementación de una ley esperada

El avance del proyecto coincide con un escenario político distinto al de su ingreso, lo que ha generado inquietud en algunas organizaciones debido a que los parlamentarios del Partido Republicano, al que pertenece el presidente electo, fue la bancada que más trabas puso a la aprobación de esta ley. Sin embargo, las cuidadoras aseguran que seguirán activamente involucradas en su implementación.

«Las organizaciones sociales hemos sido fundamentales en la construcción de esta ley y vamos a estar presentes vigilando que se cumpla, que se implemente como corresponde y de acuerdo a las necesidades reales», afirmó Lizama.

En ese sentido, la presidenta de la Fundación Mudecu valoró que la votación en la comisión mixta entregara una señal de transversalidad: «Personas del sector del próximo presidente votaron a favor. Eso demuestra que este proyecto no es ideológico, es algo de vida«.

Por su parte, Isabel Caro reforzó que cuando se promulgue esta ley, «obliga a quien esté de turno en su implementación. No depende de la buena voluntad. Se debe aplicar, sea el gobierno que sea«.

El cuidado

Más allá de la estructura institucional, las cuidadoras destacan el impacto cotidiano que tendrá la ley. “Yo cuido a cuatro personas y muchas veces una se siente abandonada, se siente muy sola. Este proyecto de ley, que lo hemos trabajado, leído, indicado y expuesto, realmente nos viene a aliviar la vida”, manifestó Lizama.

“Nos viene a reconocer algo que históricamente no se ha reconocido. Hoy me siento muchas veces como una lámpara dentro de una casa y no como una persona. Soy la extensión de las personas que cuido. No existe Carolina Lizama”, enfatizó.

Desde su experiencia, Caro destacó que el sistema permitirá identificar cuántas cuidadoras hay en el país y cuáles son sus necesidades específicas. «La credencial de cuidadora va a ser fundamental para reconocer la diversidad de cuidados y para apoyarnos entre nosotras, especialmente a las más frágiles».

Para ambas dirigentas, la aprobación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados no solo crea una nueva institucionalidad, sino que marca un cambio cultural profundo.

«Esto no es Isabel ni Carolina. Somos todas. El impacto que va a tener esta ley será enorme. El cuidado es un derecho básico para la salud integral y para construir un Chile que cuida, con calidad, esperanza y derechos», reflexionó Isabel Caro.

En palabras de Carolina Lizama, el alcance de la ley es estructural: «Este proyecto pone el cuidado como el cuarto pilar de la protección social, junto a la salud, la educación y la seguridad previsional. Hoy cada una cuida en abandono. Esta ley viene a cambiar eso».