PC de Chile rechaza y condena "criminal agresión" de Estados Unidos contra Venezuela

El Partido Comunista de Chile rechazó y condenó enérgicamente la acción que calificó de «criminal agresión» del gobierno de los Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, en contra de Venezuela y su gobierno.

En una declaración pública emitida hoy, la colectividad chilena manifestó que se trata de una acción militar de carácter criminal que «afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabilidad de la región«.

«Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con las familias de las personas asesinadas y con todas sus víctimas», señaló el PC.

El partido de izquierda chileno hizo un paralelo histórico con su propia experiencia, argumentando que «Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos».

Exigencias al Gobierno de Chile y a la Comunidad Internacional

Ante la grave situación, el Partido Comunista exigió al gobierno chileno una acción inmediata: «El gobierno de Chile debe actuar y pronunciarse con extrema urgencia ante esta grave situación. Asimismo, exigimos la convocatoria inmediata de la CELAC».

El comunicado subraya que América Latina, declarada Zona de Paz, ha sido «violentamente vulnerada por una agresión militar criminal y salvaje, que no tiene justificación alguna». Además, el PC sostuvo que «todos los pueblos de América han sido agredidos. Todas las naciones del continente han visto amenazadas la paz y la convivencia regional producto de esta intervención criminal», pidiendo que las Naciones Unidas deben intervenir con extrema urgencia para detener esta escalada de violencia.

Finalmente, el PC se refirió directamente a la «captura» de Maduro. «Ante versiones provenientes desde los Estados Unidos, exigimos que se resguarde de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa». La declaración recordó que «El secuestro que ya se intentó anteriormente contra el presidente Hugo Chávez constituye un crimen que no solo debe ser condenado, sino que sus responsables, tanto quienes lo ordenaron como quienes lo ejecutaron, no pueden quedar impunes ante la comunidad internacional.»

El Partido Comunista de Chile concluyó que el gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra «no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo».