Petro activa alerta fronteriza en Colombia ante posible llegada de refugiados venezolanos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques aéreos efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

El mandatario colombiano anunció las medidas en su cuenta de X, indicando que el objetivo es preparar al país para una posible crisis migratoria y humanitaria.

«De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes», comunicó el presidente Petro.

Despliegue de Ayuda y Seguridad en la Frontera

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera. El objetivo es «atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran».

Además de la atención humanitaria, el ministro Sánchez informó que, dada la situación interna de seguridad, se declaró la alerta para «todas las capacidades de la Fuerza Pública». Esta medida busca «anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista» por parte del cartel del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera.

El presidente Petro concluyó su mensaje reafirmando la postura de su país: «La República de Colombia mantiene su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada».