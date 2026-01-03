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Presidente Boric por "ataque" de EEUU a Venezuela: "Hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país"

A través de la red social X, el mandatario chileno agrega: "reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención".

A través de la red social X, el mandatario chileno agrega: "reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención".

Internacional

«Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país» así reaccionó el Presidente Gabriel Boric luego un ataque militar de gran escala efectuado en la madrugada en ese país.

Durante las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A través de la red social X, el mandatario chileno afirma que nuestro país «reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados».

Y concluye: «La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera».

Noticia en desarrollo…

 

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