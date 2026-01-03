Rusia condena de EEUU a Venezuela con "pretextos insostenibles"

El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela, calificándolos como un acto de «agresión armada» bajo «pretextos insostenibles». El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitió un comunicado en el que lamenta profundamente la acción, aunque, de momento, no aborda de forma directa el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la «captura» de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

«Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles», señaló el Ministerio.

La diplomacia rusa indicó que, con esta acción, «la hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad».

El Ministerio dirigido por Sergei Lavrov hizo un llamado urgente a la calma y la desescalada, subrayando que es crucial «evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo».

Llamado a la Paz en América Latina y Apoyo a Venezuela

Rusia reafirmó su postura de que «América Latina debe seguir siendo la zona de paz que se declaró en 2014». En ese sentido, el Ministerio enfatizó que a Venezuela «se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar».

El comunicado finaliza reafirmando la «solidaridad con el pueblo venezolano» y su «apoyo a la línea de su liderazgo bolivariano, orientada a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país». Además, Rusia se declaró a favor de la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, tal como lo han solicitado las autoridades venezolanas y líderes de otros países latinoamericanos.

La Embajada de Rusia en Caracas informó que, dada la situación actual, opera con normalidad y se mantiene en contacto constante con las autoridades venezolanas y los ciudadanos rusos residentes en Venezuela, sin que haya constancia de heridos entre la comunidad.