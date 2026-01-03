Trump confirma la captura de Maduro y anuncia que EEUU "va a gobernar Venezuela" temporalmente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa hoy en Mar-a-Lago para confirmar la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y para entregar detalles de la operación militar en Venezuela. Trump no solo celebró el éxito de la misión, sino que hizo la declaración más contundente sobre el futuro de la nación sudamericana: «Vamos a gobernar el país hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata».

Horas previas, la líder opositora María Corina Machado había sacado declaraciones a través de su cuenta de X, con un texto titulado «LLEGÓ LA HORA DE LA LIBERTAD!». En la misiva, Machado afirmó que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, había expulsado a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizado a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado. Machado declaró que «Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones».

Detalles de la «Operación Resolución Absoluta»

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, compartió detalles de la planificación de la operación, denominada «Operación Resolución Absoluta». La calificó como «discreta» y «precisa», y afirmó que fue resultado de «meses» de trabajo de inteligencia para descubrir detalles sobre la vida de Maduro, como dónde vivía y qué comía.

Según el general Caine, la «extracción» de Maduro fue una misión de alta coordinación que requirió más de 150 aeronaves, y se nutrió de capacidades de inteligencia «sin precedentes» y «años de experiencia en la caza de terroristas». El objetivo principal fue minimizar el potencial de daños a civiles y maximizar el factor sorpresa.

Trump agradeció a las fuerzas armadas de EE.UU. por su «velocidad, poder, precisión y competencia impresionantes», confirmando que ningún militar estadounidense resultó muerto ni se perdió ningún equipo. Aunque las fuerzas venezolanas «nos estaban esperando» y estaban en «posición de combate», fueron «completamente superadas y neutralizadas muy rápidamente», afirmó el mandatario.

Futuro de Venezuela: Control Temporal y Petróleo

La afirmación de Trump de que Estados Unidos «va a gobernar el país» disipa cualquier duda sobre el nivel de intervención post-Maduro, haciendo a su país responsable del futuro de Venezuela, para bien o para mal, en palabras de críticos citados en la prensa, que recuerdan la frase del ex Secretario de Estado Colin Powell: «Si lo rompes, te haces responsable».

Respecto a la reconstrucción económica, Trump anunció que grandes empresas estadounidenses entrarán, invertirán miles de millones, repararán la infraestructura petrolera y «empezarán a generar ganancias para el país», revirtiendo lo que calificó como un «fracaso» en el negocio petrolero.

El presidente estadounidense proyectó un futuro positivo para la nación sudamericana: la «alianza» de Estados Unidos con Venezuela hará que el pueblo venezolano sea «rico, independiente y esté seguro».

Trump confirmó que Maduro, al que calificó de «dictador ilegítimo» y líder del Cartel de los Soles, y su esposa se encuentran en un barco rumbo a Nueva York, donde serán procesados.

Advertencia a Petro y Preparación para una Segunda Ola

Durante la rueda de prensa, Trump aprovechó la ocasión para lanzar una dura advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusándolo de estar implicado en narcotráfico y enviar cocaína a Estados Unidos, sin presentar más detalles. «Debe cuidar su trasero», sentenció Trump.

Finalmente, el presidente afirmó que Estados Unidos está «listo» para lanzar un segundo ataque «mucho mayor» contra el país si fuera necesario, aunque el éxito del ataque inicial probablemente lo haga innecesario. Mientras tanto, venezolanos en el exterior, desde Chile hasta España, han salido a celebrar la captura de Maduro.