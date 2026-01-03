Venezuela solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras ataque de EEUU

Venezuela ha llamado a convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque militar perpetrado contra la república por Estados Unidos. Así lo informó el canciller venezolano, Yván Gil, mediante una declaración publicada en Telegram.
Según el texto del documento, el país solicita «convocar de manera urgente una reunión de emergencia en la que se discutan los actos de agresión perpetrados por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela».
Caracas exige, además, que el Consejo de Seguridad condene el ataque, inste a su fin y establezca las medidas pertinentes para que Washington «responda por los crímenes de agresión cometidos contra» Venezuela.
La nota subraya que «este flagrante acto de agresión» provocará «graves implicaciones para la paz y la seguridad regionales e internacionales». Precisa que el ataque no tiene precedentes en más de 200 años de la historia republicana del país, con excepción de los ataques del Reino Unido, Alemania e Italia en 1902. El documento afirma, a su vez, que «La República Bolivariana de Venezuela nunca ha roto su tradición pacífica internacional».
Destrucción de la República y Captura de Maduro
El Gobierno venezolano afirma que con esta agresión, Estados Unidos busca destruir la forma republicana de gobierno e «imponer un gobierno títere que permita el saqueo» de los recursos naturales del país.
La solicitud de urgencia ante la ONU ocurre después de que se escucharan fuertes detonaciones cerca de las dos de la madrugada de este sábado en Caracas, en el estado venezolano de La Guaira y en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda.
Algunas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que EEUU ejecutó un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado fuera del territorio venezolano junto con su esposa.
Cabe destacar que, con anterioridad, EEUU había designado al llamado cartel de Los Soles como una organización terrorista y señaló a Maduro como uno de sus líderes, ofreciendo una recompensa millonaria por su captura.
La noticia del ataque a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe que incluye destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 soldados. A este despliegue se sumó a mediados de diciembre pasado el bloqueo naval a Venezuela. EEUU justificó su operación militar con la necesidad de frenar el tráfico de drogas hacia su territorio, lo cual el Gobierno venezolano repudió como una violación del derecho internacional.