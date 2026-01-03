Vicepresidenta de Venezuela exige a Donald Trump "prueba de vida" de Maduro y su esposa

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado al país que el Gobierno desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. En una declaración urgente, la alta funcionaria exigió inmediatamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presente una «prueba de vida» que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio presidencial.

«Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama», proclamó Rodríguez.

Minutos antes, Trump había indicado en su plataforma Truth Social que Maduro y su mujer han sido «trasladados fuera del país» después de «un ataque a gran escala» en una operación efectuada junto a las agencias de la ley norteamericanas. En comentarios al New York Times, Trump celebró «una operación brillante» sobre la que daría más información en una rueda de prensa desde su residencia en Palm Beach (Florida).

Ataques Aéreos y Tensión Desbordada

Este anuncio se produce en un contexto de escalada militar. Horas antes de la confirmación de la «captura» de Maduro, Estados Unidos había desencadenado una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira. El Gobierno venezolano, en su primera reacción, había condenado esta acción como una «gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos».

El ministro de Defensa de Colombia, Vladimir Padrino, ha confirmado al menos un ataque «disparados con helicópteros de combate» contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales hablan también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota, el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira. De momento, no hay constancia de víctimas.

La «captura» de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado previamente el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.