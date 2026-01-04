Cancillería dispuso dos contactos de emergencia para chilenos en Venezuela

Debido a la compleja situación que se vive en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos, la Cancillería de Chile puso a disposición dos contactos de emergencia para los connacionales que lo requieran en ese país. Se trata del correo electrónico contingencias@minrel.gob.cl y del teléfono +569 3941 9263.

Ayer, el canciller Alberto Van Klaveren ya había señalado que se había dispuesto la apertura de una línea de atención especial para las ciudadanas y ciudadanos chilenos que se encuentran en territorio venezolano, aunque aclaró que «hasta ahora no hemos tenido noticias de situaciones complejas en las que pueden haberse encontrado”.

El Ministro de Relaciones Exteriores informó también que la embajada de Chile en Colombia se encuentra operando de forma «informal» para atender la situación de los connacionales, dada la interrupción de las relaciones diplomáticas directas entre Chile y Venezuela.

“Hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ninguna información respecto de alguna situación realmente compleja en lo que los puede haber afectado personalmente. Se pueden acercar y pueden utilizar obviamente las vías que están abiertas», reiteró Van Klaveren.

El canciller enfatizó el despliegue del equipo consular: «Tenemos una línea telefónica especial justamente a disposición de las personas y también vía redes sociales. Nuestra dirección general consular está absolutamente pendiente de eso. Hay instrucciones muy claras y tenemos a nuestros especialistas también movilizados para atender cualquier necesidad que pueda surgir”, concluyó.