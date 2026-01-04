China pide a Estados Unidos liberar de inmediato a Nicolás Maduro y a su esposa

China instó a Estados Unidos a liberar de inmediato al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, dijo hoy domingo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El vocero emitió estas declaraciones en respuesta a informes de prensa que señalaban que el sábado Estados Unidos envió fuerzas para «capturar» a Maduro y a su esposa y los sacó del país, y que los Gobiernos de varios países se han pronunciado en contra.

El país asiático expresa su grave preocupación por la captura forzosa de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos y su extracción del país, manifestó el portavoz, quien agregó que la acción de Estados Unidos constituye una clara violación del derecho internacional, de las normas básicas en las relaciones internacionales y de los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

China finaliza haciendo un llamado a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal de Maduro y su esposa, liberarlos de inmediato, poner fin a los intentos de derrocar al Gobierno de Venezuela y resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación, dijo el vocero.