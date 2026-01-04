Ejército confirma continuidad constitucional con Delcy Rodríguez como presidenta tras la captura de Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, compareció este domingo en rueda de prensa para asegurar que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional del país, avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto», afirmó Padrino en su mensaje a la población. «Así que la patria continúa», remachó.

Respaldo al Estado de Conmoción Exterior

La posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se basa en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano. Padrino recordó que la Sala Constitucional del TSJ «designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela».

El ministro confirmó el pleno respaldo a la medida de excepción: «Respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito», remarcó.

Padrino López subrayó que «el Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país» y que las Fuerzas Armadas «continuarán empleando todas sus capacidades disponibles para la seguridad, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz».

El jefe militar también hizo un llamado a la calma a la población, emplazándolos a «no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo» por parte de Estados Unidos y a «retomar las actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días».

Acusación de «asesinato a sangre fría» y apresto operacional

Durante su comparecencia, Padrino dio un nuevo y grave detalle sobre el asalto de las fuerzas especiales estadounidenses. Denunció que los militares norteamericanos mataron «a sangre fría» a gran parte de los escoltas del dirigente para llevarse a Maduro. El ministro aseguró que se llevaron al presidente «luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes».

Finalmente, Padrino López informó que se ha activado la totalidad del espacio geográfico venezolano en «perfecta fusión popular-militar-policial», declarando el «completo apresto operacional» a fin de integrar todos los elementos del poder nacional para «enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate».

El ministro también adelantó que para este lunes, 5 de enero, está prevista la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional, un acto que las FANB «aplauden» como «centro democrático del debate político por excelencia».