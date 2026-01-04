Fiscal Pastén informa hallazgo de arma de fuego en un patio del penal Santiago 1

El fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, a cargo de la «Operación Apocalipsis» que desarticuló una red de corrupción de gendarmes, informó sobre el hallazgo de un arma de fuego en un patio del penal de Santiago 1, epicentro de los hechos indagados.

En entrevista con El Mercurio, Pastén expresó que, «dentro de los fenómenos que hemos investigado (…), hemos encontrado diversos elementos, incluso un arma de fuego y en un lugar de la cárcel que nos llama poderosamente la atención, como es el patio de Santiago 1, pues son hechos que no debieran ocurrir».

El fiscal Pastén advirtió que este descubrimiento es sumamente preocupante, ya que apunta directamente a la capacidad del Estado para garantizar el control en los recintos penitenciarios. «Evidentemente, un arma de fuego al interior de un penal (…) apunta a lo que venimos señalando, en cuanto a de qué manera el Estado garantiza el control al interior de las cárceles, porque, si observáramos en lo sucesivo el ingreso de armamento, la situación se puede transformar en mucho más peligrosa de lo que tenemos hasta ahora”, añadió.

Respecto a la magnitud del problema, el fiscal señaló que, aunque no cree que sea un «fenómeno masivo» el acceso de reos a armas con tanta prominencia para ejecutar una fuga, «no es una situación (…) respecto de la cual uno no deba estar alerta». Pastén confirmó que el arma fue encontrada en el interior de Santiago 1 y que se está investigando su origen.

Finalmente, el fiscal destacó la conexión entre la corrupción y el ingreso de elementos ilícitos: “Hemos encontrado, a través del fenómeno de los ‘pelotazos’, también municiones que han intentado ser ingresadas al interior del recinto, con la concomitancia de los funcionarios de Gendarmería. Por eso es que es tan relevante esta investigación”, agregó.