"Ha llegado el tiempo de la reconciliación": oposición venezolana exige transición con Edmundo González

Tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro, la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reaccionó rápidamente exigiendo el inicio de una «transición democrática, pacífica y ordenada». A través de un comunicado, el bloque opositor fue enfático en señalar que este proceso debe ser liderado por Edmundo González Urrutia, respetando la voluntad popular expresada en las urnas en 2024.

«Este momento debe abrir paso a una transición (…) que respete la voluntad expresada de manera soberana por millones de venezolanos el pasado 28 de julio de 2024, cuando el país manifestó su aspiración de cambio eligiendo a Edmundo González Urrutia como el presidente de todos los venezolanos«, declaró la coalición.

La PUD hizo un llamado a la «reconciliación nacional» y estableció como condición «indispensable» para la solución del conflicto la liberación inmediata de «todas las personas privadas de libertad por razones políticas», solicitando además garantías plenas de derechos humanos.

Machado pide apoyo global

En sintonía con la Plataforma, la líder opositora María Corina Machado —quien se mantiene en Venezuela— alzó la voz para solicitar respaldo internacional en lo que calificó como una «hora decisiva». A través de sus redes sociales, y tras agradecer el apoyo del presidente francés Emmanuel Macron, Machado instó a los líderes globales a reconocer el nuevo escenario.

«Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva», escribió Machado, asegurando que la prioridad inmediata es la libertad de los presos políticos y recalcando que Venezuela «será libre». Machado también envió un mensaje a la ciudadanía y a la diáspora, asegurando que «hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder», bajo la conducción de González Urrutia como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Sin embargo, la estrategia de la oposición venezolana chocó con la fría recepción del artífice de la operación militar: Donald Trump. En su conferencia de prensa posterior al ataque, el mandatario estadounidense desestimó públicamente la capacidad de María Corina Machado para encabezar el país, marcando una distancia que sorprendió a los analistas.

Consultado sobre si ha tenido contacto con ella, Trump respondió con un tajante «No». Y agregó: «Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país».

El presidente republicano no solo desahució el liderazgo de Machado, sino que dirigió su atención hacia la figura de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. Trump sugirió que la vía de comunicación de la Casa Blanca para una eventual estabilización sería a través de ella, dejando entrever que, si Rodríguez cumple con las condiciones de Estados Unidos, podría ser la interlocutora válida en Caracas, ignorando —por ahora— la hoja de ruta trazada por la oposición democrática.