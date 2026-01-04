"Ilegal e imprudente": Comité Editorial del New York Times condena ataque de Trump a Venezuela

«Si existe una lección primordial de las relaciones internacionales del siglo pasado, es que intentar derrocar incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas». Con esa premisa, el Comité Editorial del New York Times lanzó una severa crítica a la operación militar ordenada por Donald Trump en Venezuela, calificándola como «ilegal e imprudente».

A través de una columna publicada este sábado, el medio estadounidense desmenuzó las implicancias del ataque a gran escala que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Si bien el texto no escatima en calificar al líder venezolano como «antidemocrático y represivo», advierte que la cura propuesta por la Casa Blanca podría resultar más devastadora que la enfermedad.

El «Corolario Trump» y la violación de la ley

The New York Times pone el foco en la legalidad de la acción. Según el medio, Trump está empujando a Estados Unidos hacia una crisis internacional sin razones válidas y violando la propia Constitución al no acudir al Congreso para solicitar autorización, un paso que incluso George W. Bush dio antes de invadir Irak.

«La justificación nominal del aventurerismo militar es destruir a los ‘narcoterroristas’. A lo largo de la historia, los gobiernos han tratado de justificar las incursiones militares como operaciones policiales», señala el texto, tildando de «ridícula» la conexión con la crisis de opioides, dado que Venezuela no es un productor significativo de fentanilo.

Para el periódico, la verdadera explicación reside en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump y su «Corolario», que reivindica el derecho a aplicar la Doctrina Monroe para «restaurar la preeminencia estadounidense» mediante la fuerza. «Al parecer, Venezuela se ha convertido en el primer país sometido a este imperialismo de los últimos tiempos», sentencia el comité.

El fantasma de Irak y el caos regional

El análisis del New York Times advierte sobre las consecuencias prácticas de descabezar un régimen sin un plan de estabilidad, señalando que el potencial de caos en Venezuela es mucho mayor que en operaciones anteriores, como la invasión a Panamá en 1989.

«A pesar de la captura de Maduro, los generales que han apuntalado su régimen no desaparecerán de repente. Tampoco es probable que entreguen el poder a María Corina Machado», advierte el editorial.

Entre los riesgos inmediatos, el medio proyecta un aumento de la violencia por parte del ELN o los «colectivos» paramilitares, lo que podría desestabilizar los mercados energéticos y provocar un nuevo éxodo migratorio en todo el hemisferio.

«Tememos que el resultado del aventurerismo de Trump se traduzca en un mayor sufrimiento para los venezolanos, un aumento de la inestabilidad regional y un daño duradero para los intereses de Estados Unidos», concluye el influyente medio, alertando que al actuar sin legitimidad internacional, Trump «se arriesga a dar una justificación a los autoritarios de China y Rusia que quieren dominar a sus propios vecinos».