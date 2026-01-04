Kamala Harris por intervención de Trump en Venezuela: "No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo"

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se refirió a la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración de Donald Trump.

«Las acciones de Donald Trump en Venezuela no hacen que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte ni más asequible» escribe la también excandidata a la presidencia de EE.UU. en su cuenta en la red social de X.

Y agrega: «Que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente».

“Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio”, señaló, para enseguida advertir que “el pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan”.

Según sus impresiones, se refirió a las intenciones que tendría Trump tras la detención de Maduro y el posterior control estadounidense de Venezuela. Y afirma lo que “no se trata de drogas ni de democracia”.

“Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de convertirse en el hombre fuerte de la región”, menciona Harris. “Si le importara alguna de las dos cosas, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la oposición legítima de Venezuela mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro”, sentenció.

Y da señales sobre una lectura interna en el país. «El presidente está poniendo en riesgo a las tropas, gastando miles de millones, desestabilizando una región y sin ofrecer ninguna autoridad legal, ningún plan de salida ni ningún beneficio interno» agrega la exvicepresidenta.

«Estados Unidos necesita un liderazgo cuyas prioridades sean reducir los costos para las familias trabajadoras, hacer cumplir el estado de derecho, fortalecer las alianzas y, lo más importante, poner al pueblo estadounidense en primer lugar» concluye.

«Es inaceptable»

Los líderes demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, respectivamente, dejaron clara la postura del partido en un comunicado conjunto: “El plan anunciado por el presidente Trump para gobernar Venezuela es inaceptable”.

Según informa El País, reclamaron una sesión informativa del grupo conocido como la Banda de los Ocho, los representantes de ambos partidos con los que se debe compartir la información de seguridad nacional bajo estricto secreto, para dar explicaciones sobre la acción militar.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que juró el cargo el pasado viernes, llamó por teléfono a Trump para dejar claro su desacuerdo por la intervención militar. “ Hablé directamente con él para expresarle mi oposición a esta decisión”, desveló Mamdani en una conferencia de prensa este sábado. Más tarde escribió en X: “Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional”.

Alexandria Ocasio-Cortez, una de las voces críticas de la formación demócrata en el Congreso, también criticó la operación. “No se trata de drogas. Si lo fuera, Trump no habría indultado a uno de los mayores narcotraficantes del mundo el mes pasado (en referencia al expresidente Honduras Juan Orlando Hernández). Se trata de petróleo y cambio de régimen. Y necesitan un juicio ahora para fingir que no lo es. Sobre todo para distraer la atención de Epstein y del desorbitado aumento de los costes sanitarios”, escribió en X.