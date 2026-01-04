Liliana Ojeda inaugura "GRABITAR": Desechos orgánicos que se transforman en escultura y poesía

Ofreciendo al público una experiencia rica en estímulos sensoriales, la artista y orfebre Liliana Ojeda presentará su primera exposición individual de esculturas a partir del 14 de enero en el Centro Cultural Montecarmelo: «GRABITAR».

La muestra se compone de siete esculturas que, instaladas en el espacio, llaman al espectador a recorrer, esconderse y descubrir sus formas circulares y sus profundos interiores. «GRABITAR» es un término acuñado por la propia artista, resultado de la fusión de Gravitar, la fuerza de atracción y movimiento y Habitar, la presencia en el espacio.

La Innovación Material: Del Desecho a la Obra de Arte

El corazón de la propuesta de Ojeda radica en su innovadora técnica artesanal autodidacta. La artista rescató cáscaras de 2.000 medias naranjas destinadas a la basura en ferias y puestos de jugos, y las sometió a un minucioso proceso de raspado, deshidratación y costura a mano. El resultado es un «textil orgánico» de membrana que adquiere diversas morfologías, combinado con materiales como cerámica y hierro.

GRABITAR es la culminación de cuatro años de investigación. La exposición fusiona lo semi-industrial con lo artesanal, y lo natural con lo intervenido, a través de la unión de oficios como la cerámica torneada y quemada a alta temperatura, comisionada al ceramista Pablo Díaz, junto al trabajo en fierro soldado al arco comisionado al escultor Mauricio Carrasco y la preparación y costura manual de las cáscaras de cítricos realizada por la autora.

“Mi intención era conectar estos tres oficios. Cada pieza es un diálogo entre las distintas materias primas y sus técnicas. Un cuestionamiento acerca de la permanencia de los materiales en el tiempo, desde lo orgánico hasta lo calcáreo”, explica Ojeda.

El montaje que cuenta con la curatoría de Macarena Murúa, destaca por su innovación material, el rescate de desecho orgánico y su fuerte componente sensorial (visual y olfativo), invitando al espectador a hacer una trayectoria circular entre las obras, similar al recorrido de los planetas. La luz se filtra a través de las transparencias del material, proyectando sombras y colores cálidos en las paredes, suelo y cielo, creando una atmósfera única.

La artista anteriormente ya había explorado el gran formato en obras como Biomater, junto a Clarisa Manteguiaga y considera que esta exposición “es una continuación natural que busca desarrollar un lenguaje escultórico propio, en esta nueva materialidad”.

Biografía

Liliana Ojeda es una destacada artista chilena con una sólida formación académica. Es Licenciada en Artes con mención en Escultura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y posee un Master of Arts en Joyería por la University of Central England en Birmingham, Inglaterra. Ojeda ha expandido constantemente las fronteras de su práctica, transitando desde la joyería contemporánea —disciplina de la que es fundadora de la Asociación Gremial Joya Brava— hacia la escultura de gran formato y la experimentación con materiales orgánicos. Su trabajo ha sido reconocido con el Sello de Excelencia a la Artesanía (2014) y múltiples Fondart.

FICHA

GRABITAR de Liliana Ojeda Esculturas creadas a partir de cáscaras vegetales recicladas (técnica inédita autodidacta), cerámica y hierro, fusionando los conceptos de gravitar y habitar. Cerámica de Pablo Díaz y trabajo en hierro de Mauricio Carrasco.

Centro Cultural Montecarmelo, Bellavista 0594, Providencia.

Inauguración 13 de enero

Abierto a público desde el 14 de enero al 28 de febrero de 2026

Entrada Liberada

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de las Artes 2025