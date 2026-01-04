Diario y Radio Universidad Chile

Maduro espera juicio recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

El presidente depuesto de Venezuela enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en una cárcel federal de Nueva York. Mientras que Donald Trump anunció que EE. UU. gobernará temporalmente hasta llegar a una transición.

El presidente depuesto de Venezuela enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en una cárcel federal de Nueva York. Mientras que Donald Trump anunció que EE. UU. gobernará temporalmente hasta llegar a una transición.

Internacional

Nicolás Maduro, espera este domingo recluido en una cárcel de Nueva York. El líder fue capturado y extraído en avión de su país por fuerzas especiales estadounidenses en una operación relámpago bautizada por Washington como «Resolución Absoluta». Según el presidente Donald Trump, el país sudamericano quedaría temporalmente bajo control de Estados Unidos.

El anuncio de Trump siguió al ataque relámpago antes del amanecer, en el que comandos apresaron a Maduro y a su esposa mientras bombardeos caían sobre objetivos en Caracas y sus alrededores. Maduro aterrizó el sábado por la tarde en una base militar en Estados Unidos, desde donde fue trasladado en helicóptero a Nueva York para ser encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Cargos por narcotráfico y terrorismo

Maduro pasa así su primera noche recluido en esta cárcel federal. El presidente depuesto de Venezuela deberá enfrentar ante un juez de Nueva York cargos por narcotráfico y terrorismo.

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

Una cuenta vinculada a la Casa Blanca publicó en X un video de Maduro, esposado y en sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York. «Buenas noches, feliz año nuevo», se le escucha decir a Maduro en inglés mientras que en español dijo: «Qué triste».

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