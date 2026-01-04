Sergio Bitar y los desafíos de una coalición progresista: “El Socialismo Democrático no tiene proyecto común”

Tras la derrota de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, distintas han sido las señales que el Socialismo Democrático y sobre todo el Partido por la Democracia (PPD), ha enviado para marcar distancia con sus socios del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA). Desde los duros balances y críticas al Gobierno -al que algunos responsabilizan por el resultado de las elecciones-, pasando por los anuncios de que la coalición oficialista se termina en marzo, hasta la propuesta de conformar una federación social demócrata en la que se excluya a los partidos de izquierda.

Consultado sobre aquello, el exministro de los gobiernos de la Concertación, Sergio Bitar, aseguró que la fórmula de una coalición oficialista con el PC y el FA en una posición hegemónica no funcionó, por lo que ahora, podría pensarse en un nuevo progresismo, liderado por el Socialismo Democrático.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el histórico dirigente del PPD sostuvo que en este momento todos los actores del oficialismo tienen que hacer “una autocrítica fuerte”, “no con afán destructivo, ni menos irse culpando unos a otros, pero analizando las causas”.

“El que no hace autocrítica no puede mejorar hacia el futuro, pero la magnitud de la derrota es tal que no es un proceso sencillo y creo que ninguno debe caer en simplismos, porque son factores múltiples que están jugando, nacionales e internacionales”, opinó.

De todas maneras, Bitar afirmó que el Socialismo Democrático, “no puedo sino señalar que la interpretación que hizo Apruebo Dignidad era incorrecta”.

“Eso tiene una serie de dimensiones, tanto desde el punto de vista de lo que creían que era la sociedad chilena, la mala estimación del poder real de que disponían, el ataque a las fuerzas de centro izquierda con que marcaron su inicio, los temas relacionados con la calidad de las personas que quedaron en el Gobierno al comienzo y los errores e ineptitudes. Hay por cierto allí una responsabilidad mayor, como también hay que reconocer la capacidad del Presidente Boric de corregir”, observó.

A juicio de Bitar, cada una de las fuerzas progresistas tiene que hacer una reflexión por separado, atendiendo a las diferencias que hay entre partidos como el propio PPD y el PC.

“Yo creo que nadie aquí tiene la verdad, pero pienso que el Socialismo Democrático tiene que hacer un esfuerzo especial. La derrota de Apruebo Dignidad exige una mirada distinta y la mirada distinta tiene que ser un sector progresista, democrático, que busca la mayoría, porque con la forma que se actuó hasta ahora no vamos a ser mayoría por muchos años”, advirtió.

En esa misma línea, Bitar señaló que “una conducción hegemónica del PC no va a resolver nunca el problema y vamos a seguir siendo siempre minoría porque hay un rechazo importante de una población amplia de chilenos”.

“Que el PC hegemonice una gran coalición, se ha demostrado que no es la solución y lo que sí es una solución es una fuerza de centro izquierda, la que hegemonice, en acuerdo con los demás. Eso puede ser un camino, pero tampoco es querer, hay que poder y para eso hay que organizarse, hay que discutir y hay que mirar esto, además, esperando lo que hace la derecha”, agregó.

“El socialismo democrático no tiene proyecto común”

A través de un documento titulado “Renovar la esperanza”, Sergio Bitar y otras figuras clave del PPD como el exministro Francisco Vidal y el exsenador Guido Girardi, propusieron conformar una federación en conjunto con el Partido Radical, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS); y que en consecuencia, se deje de lado al PC y el FA.

Respecto a la relación que debería tener el PPD con dichas colectividades, más a la izquierda, Bitar indicó que una cosa es la discusión de estrategias y contenidos, que se debe dar con los partidos más cercanos ideológicamente, “y otra cosa distinta son las alianzas electorales”.

“Nosotros no podemos ser mayoría ninguno sin alianza electoral con otros, eso sigue vigente. Hoy día la discusión es cómo vamos a pensar un proyecto futuro y eso lo dirá la ciudadanía, quién interpreta mejor, y eso será largo. Yo creo que la derecha tiene para largo rato y si nosotros seguimos con peleas tontas, no vamos a lograr resolver el problema”, estimó.

Por otra parte, requerido sobre los desafíos de su sector para liderar a la coalición progresista, especialmente en materia electoral, el exministro insistió en que “Chile necesita una gran social democracia y eso lo representa mejor el Socialismo Democrático, alejado de los conceptos del Partido Comunista que hoy día no tienen ninguna vigencia, son arqueología”.

“Hablar de la dictadura del proletariado, hablar de la estatización, defender ideas respecto de Maduro o de Cuba, eso está enterrado, por ahí no va el camino, pero de la representación del PC tampoco se puede prescindir y el PC también está evolucionando. No va a ser lo mismo y las ideas que tenía Jeannette Jara no son las mismas que las de Juan Andrés Lagos o de Lautaro Carmona, son distintas”, acotó.

En todo caso, Bitar reconoció que uno de los grandes problemas del Socialismo Democrático es que “no tiene proyecto común” y aunque una de sus estrategias sea, por ejemplo, fusionar sus bancadas en el Congreso para actuar de manera conjunta, se tiene que dar una discusión de fondo.

“La solución no es una suma de siglas. Siglas vacías no resuelven el problema de la falta de un contenido estratégico. Por lo tanto, una cosa es sumar los diputados y crear una bancada de mayor tamaño -que me parece útil para coordinarse y tener disciplina, trazar los caminos, seguir las políticas y enfrentar a la derecha cuando se aleje de nuestros valores- y otra cosa es creer que haciendo una suma de siglas vas a resolver el problema. Las siglas siguen al contenido, el contenido no sigue a las siglas”, remarcó.

Finalmente, consultado sobre la disposición que el Partido Socialista podría tener para aliarse con el PPD en una federación del Socialismo Democrático, el dirigente reconoció que es incierto, pero que espera que sigan actuando juntos, como lo han hecho históricamente.

“Los fundadores del PPD son un sector del socialismo renovado. Hay una relación, si tú quieres, genética. Ahora, ¿cómo va a actuar el PS? Lo más probable es que sea de preferencia con el PPD y el PPD debería tener una política autónoma del PS, pero siempre cercana y estrecha y dialogante, para ver si se conforma algo nuevo. De todas maneras, la suma de esos dos no da el ancho. Hay que hacer otra cosa y ahí está el desafío del futuro”, concluyó.