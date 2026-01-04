Teatro a Mil 2026 inaugura su programación con pasacalle gratuito en La Moneda

Con una gran intervención urbana y acceso gratuito para la ciudadanía, este sábado comenzó una nueva edición del Festival Internacional Teatro a Mil 2026. La apertura estuvo marcada por el pasacalle “El Gigante y los niños Wara Wara”, de la compañía La Patogallina y bajo la dirección de Martín Erazo.

El recorrido se inició pasadas las 20:30 horas en la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins con Zenteno, frente al Palacio de La Moneda.

El montaje invitó a seguir la historia de los niños Wara Wara, pequeños viajeros del tiempo y el espacio que llegan desde las estrellas para despertar a un gigante dormido. En su camino por la ciudad, los personajes se vinculan con las comunidades locales para recolectar astros y energía, en una experiencia visual y creada especialmente para el espacio público.

De esta manera, Teatro a Mil inicia su edición 2026 bajo el lema “Sí importa”, reafirmando su apuesta por el acceso libre al arte y la celebración ciudadana en las calles.

La jornada inaugural también marcó el inicio de la programación en salas, con el reestreno de “Mister Shakespeare” en el Centro Cultural GAM. La obra, escrita y protagonizada por Marco Antonio de la Parra y dirigida por Pablo Schwarz, propone una reflexión íntima sobre el teatro, la escritura y el legado de Shakespeare, combinando humor, memoria y preguntas contemporáneas. De la Parra, quien es homenajeado en esta edición del festival, desarrolla un monólogo que cruza autobiografía y ficción, abordando con lucidez y sensibilidad el oficio teatral y su trayectoria.

Durante los primeros días, la cartelera incluye producciones nacionales e internacionales como “Parcas” de España, “Cautivo (lado A)”, “Dúo” y “Bodas de sangre”, todas con una mirada contemporánea sobre el lenguaje escénico.

El festival también se tomará el espacio público con montajes como “Océano: los peces inundan la calle”, una propuesta chilena que reflexiona sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, y “TR Edition: Life is but a dream”, una intervención urbana proveniente de Corea del Sur que desdibuja los límites entre realidad y sueño.

Fuera de Santiago, Teatro a Mil llegará a regiones como Antofagasta, Tarapacá, Valparaíso y Frutillar, reforzando su compromiso con la descentralización cultural. Entre los montajes destacados en regiones se encuentran “Acreedores”, “Apesanteur” de Francia, “Mr. Bo” de España, “El Gigante Egoísta” y “31 Minutos: Don Quijote” en el sur del país.

Con más de 100 espectáculos, funciones gratuitas y la participación de compañías provenientes de 20 países, Teatro a Mil 2026 se extenderá hasta el 25 de enero, abarcando 8 regiones y 39 comunas. La programación completa, con fechas, horarios y reseñas, se encuentra disponible en el sitio oficial del festival, www.teatroamil.cl.