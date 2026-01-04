Tribunal Supremo de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez reemplace a Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la jefatura del Estado ante la «ausencia forzosa» del presidente Nicolás Maduro, capturado este sábado por fuerzas militares de EEUU junto a su esposa Cilia Flores.

La magistrada del TSJ Tania D’Amelio exhortó que «se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades, inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela». El objetivo de esta decisión es «garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación».

El Supremo venezolano ampara su demanda en el artículo 335 de la Constitución del país (CRBV). Este artículo establece que el «régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del presidente de la República» se hará en base a «una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239» de la Carta Magna venezolana.

D’Amelio concluyó que el hecho «público y notorio» ocurrido este 3 de enero de 2026 «configura una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor, no prevista literalmente en la CRBV», que requiere «certeza constitucional».

Por ello, se ordena que Delcy Rodríguez se arrogue las funciones propias del presidente del país con el fin de hacer frente a «cualquier incertidumbre jurídica» y preservar el orden constitucional «en este momento trascendental del país».

Esta petición llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara —tras la captura de Maduro— que Estados Unidos «se hará cargo» del Gobierno de la nación «para que la transición sea posible».