Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de abril de 2026


Universidad de Chile realizará evento de orientación para postulantes tras resultados PAES

Durante las tres jornadas presenciales, quienes asistan podrán recorrer stands informativos de todas las carreras y programas de pregrado que ofrece la Casa de Bello.

Durante las tres jornadas presenciales, quienes asistan podrán recorrer stands informativos de todas las carreras y programas de pregrado que ofrece la Casa de Bello.

EducaciónNacional

Entre el lunes 5 y el miércoles 7 de enero de 2026, la Universidad de Chile desarrollará una nueva versión de la Semana de las y los Postulantes, actividad dirigida a estudiantes que participan del proceso de Admisión 2026, quienes podrán recibir apoyo en el proceso de postulación, acorde a sus intereses vocacionales. La iniciativa se realizará de manera presencial, entre las 9:30 y las 17:30 horas, y contará, además, con atención personalizada virtual extendida hasta el jueves 8 de enero.

Esto, tras la publicación de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) desde las ocho de la mañana de este lunes 5 de enero.

Durante las tres jornadas presenciales, quienes asistan podrán recorrer stands informativos de todas las carreras y programas de pregrado que ofrece la Casa de Bello, donde estudiantes, académicas y académicos estarán disponibles para orientar a las y los postulantes en su camino a la Universidad. En estos espacios, las y los postulantes podrán resolver dudas sobre las mallas curriculares y su enfoque formativo, las carreras y programas que se ajusten a sus intereses vocacionales, los campos laborales y la experiencia de estudiar en la Universidad de Chile.

La programación contempla también stands vinculados a la vida universitaria, donde se podrán conocer las distintas alternativas de movilidad nacional e internacional, actividades deportivas, culturales y de apoyo al estudiantado. Junto con esto, las y los postulantes, y también su familia, podrán acceder a recorridos por los campus y las distintas facultades de la Universidad, a juegos, concursos y otras actividades pensadas para acercar lo que será su futuro paso por la educación superior.

“Estamos muy contentos porque por primera vez podremos recibir a nuestras y nuestros postulantes en el recientemente inaugurado edificio de Vicuña Mackenna 20, que nos enorgullece, y alberga a la Facultad de Gobierno, con sus carreras Administración Pública y Ciencia Política, al Instituto de Estudios Internacionales con su Licenciatura en Estudios Internacionales, y al Centro de Extensión Artístico y Cultural de la Universidad, con sus cuantro elencos artísticos.  La Semana de las y los Postulantes es entonces, además, una instancia excepcional para conocer más a fondo a la Universidad de Chile y parte de su riqueza artística, su oferta académica, sus espacios formativos y su comunidad”, destaca la directora de Pregrado de la Universidad de Chile, Leonor Armanet. 

La profesora Armanet agrega que este año, el proceso de admisión trae novedades, principalmente en torno a nuevos cupos en alternativas de ingreso como la vía dirigida a estudiantes de colegios técnico profesionales, el Programa de Ingreso Prioritario de Establecimientos Públicos (PIPEP) y el Ingreso Prioritario de Equidad de Género. En ese sentido, invita “a las y los jóvenes a informarse para aprovechar todas las oportunidades que tienen de ingresar a la Universidad y a visitarnos en esta semana, donde entre otras cosas, podrán interactuar con integrantes del cuerpo académico, directivo y por sobre todo, con estudiantes de cursos superiores, que a través de sus experiencias y conocimientos, les darán una perspectiva auténtica y cercana para acompañar este importante proceso de elección vocacional”.

En la misma línea, Martin Schaub, jefe de Admisión y Registros Académicos de la U. de Chile, destaca este evento como un lugar “para que las y los postulantes se sientan acompañados durante todo este proceso. Esta actividad nos permite orientar tanto a quienes postulan por primera vez como a quienes ya egresaron en años anteriores, entregando apoyo directo y toda la información necesaria para una postulación bien informada, clara y sencilla”.

Atención a todo Chile

Con el objetivo de apoyar a estudiantes de todo el país, la Semana de las y los Postulantes se realizará también de forma virtual. A través de redes sociales, el equipo de Admisión UCHILE estará resolviendo dudas en línea, desde el lunes 5 al miércoles 7 de enero, de 9:30 a 16:30 horas; y el jueves 8 de enero, entre las 9:00 y las 13:30 horas.

Las consultas podrán realizarse a través del WhatsApp +56 9 3170 1489 de Admisión UCHILE o mediante el correo electrónico admision@uchile.cl. En el caso de dudas sobre becas, beneficios, gratuidad o formas de financiamiento, estas serán atendidas a través de la mesa de ayuda de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil (DIRBDE).

Además, toda la cobertura y novedades de la Semana de las y los Postulantes Admisión 2026 se podrán seguir a través de las cuentas de Instagram y TikTok de Admisión U. de Chile.

Coordenadas

La edición 2026 de la Semana de las y los Postulantes se realizará los días 5, 6 y 7 de enero, en el Complejo Universitario Vicuña Mackenna 20 de la Universidad de Chile, con entrada al evento por Arturo Burhle 50, Providencia. (Cercano a la estación de metro Baquedano).
Toda la información actualizada sobre las actividades, sus horarios e inscripciones se pueden encontrar en la página https://admisionuchile.cl/semana-postulantes/.

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