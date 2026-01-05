Caso Gatica: defensa de Crespo cuestiona inexistencia de testigos que acrediten sus disparos

Ya inició la recta final de los alegatos de clausura en el juicio contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado como autor de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves gravísimas en contra de Gustavo Gatica. Todo, de cara al veredicto que se va a dar a conocer el próximo 9 de enero.

La Fiscalía Centro Norte acusa a Crespo de haber disparado los proyectiles que provocaron la pérdida total de la visión de Gatica durante una protesta en el contexto del estallido social iniciado en octubre de 2019.

Durante esta jornada de alegatos, expuso el abogado Pedro Orthusteguy, parte de la defensa de Crespo, quien insistió en la imposibilidad de probar que fue el exuniformado quien perpetró los disparos. Entre los puntos mencionados el defensor cuestionó el trabajo en el sitio del suceso, la ausencia de testigos, las pruebas audiovisuales y limitaciones en las pruebas balísticas.

“Esta causa parte con un sitio del suceso totalmente alterado sin la protección oportuna y adecuada, y con una inspección y fijación que se produce dos días después. Este dato de la causa, no atribuible a mi representado, no puede perjudicarle ni tampoco puede ser subsidiado por el tribunal como pretende la Fiscalía”, afirmó sobre el primer cuestionamiento.

Al terminar la audiencia, Claudio Crespo dijo sentirse seguro del desenlace del caso y sostuvo que los argumentos de su defensa “han sido bastante sólidos, muy contundentes y concretos respecto a lo que se ha expuesto a los jueces». «Lo que yo espero es que el viernes, como lo dijo mi abogado, haya una absolución del caso”, destacó.

La defensa del acusado argumentó también falta de testigos, “pese a los cientos o miles de personas, no lo sabemos, no fue posible encontrar un solo testigo que pueda confirmar la autoría de las lesiones ocasionadas a Gustavo Gatica”.

“El escenario de ocurrencia de los hechos era tan caótico que las circunstancias de lesión de Gustavo Gatica fueron imperceptibles para todos los presentes en el lugar. Esta singularidad también explica cómo la propia víctima no puede identificar al autor de sus lesiones. Y por su parte, el autor del disparo tampoco pudo observar la existencia de una persona lesionada en sus ojos”, argumentó.

Por otra parte, el abogado cuestionó el material audiovisual de la Fiscalía, que es una sincronización de videos. Calificó el contenido como “peritaje experimental” y dijo: “No es una evidencia del sitio del suceso, este video se creó en un laboratorio. Se creó en el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones, no es una evidencia. Es una creación realizada por don Pablo Villena, realizador audiovisual, producto de la edición de los videos que se tuvieron a la mano para poder sincronizarlos”.

El ahora diputado electo y víctima de trauma ocular, Gustavo Gatica, manifestó sentirse esperanzado y afirmó: “Este proceso ha sido bastante largo, estos años que ha durado creo que han servido para demostrar lo robusto de las pruebas para identificar al culpable, que es Claudio Crespo. Estamos ad portas del veredicto y quiero que se haga justicia”.

Sobre los argumentos presentados por la defensa de Crespo, Gatica agregó que “a través de las pruebas robustas de la Fiscalía no han podido hacer cambiar el rumbo de este juicio. Creo que, desde mi perspectiva muy personal, se va a hacer justicia y estoy muy expectante de aquello”.

Los alegatos de clausura continúan este martes 6 de enero y el veredicto se dará a conocer el próximo 9 de enero.