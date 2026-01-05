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Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

La hasta ahora "número dos" del Gobierno venezolano juró no descansar hasta "garantizar la paz de la República", así como la "tranquilidad económica y social" de su pueblo.

La hasta ahora "número dos" del Gobierno venezolano juró no descansar hasta "garantizar la paz de la República", así como la "tranquilidad económica y social" de su pueblo.

Internacional

Delcy Rodríguez juró te lunes como presidenta encargada de Venezuela ante el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, asumiendo las funciones de la jefatura de Estado tras la captura en una incursión militar estadounidense del presidente del país, Nicolás Maduro.

«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país», declaró Rodríguez durante la juramentación, celebrada en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas.

Rodríguez destacó que acude a la juramentación «como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros».

La hasta ahora «número dos» del Gobierno venezolano juró «por el pueblo de Venezuela no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo».

«Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde», declaró.

Acogiéndose a la fórmula habitual, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, reconoció el juramento: «Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premio. En caso contrario, os lo demande» y ha declarado investida como presidenta encargada a Delcy Eloína Rodríguez Gómez, su nombre completo.

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