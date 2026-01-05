Dinamarca exige a Estados Unidos cesar amenazas de anexión sobre Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instó este domingo 04 de enero a Estados Unidos a “poner fin a las amenazas” relacionadas con una eventual anexión de Groenlandia, luego de recientes declaraciones provenientes de Washington. El llamado fue difundido a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, donde subrayó que el territorio “no está en venta” y que se trata de un país y un pueblo que ya se han pronunciado con claridad al respecto.

En su declaración, Frederiksen calificó de “incomprensible” la postura estadounidense, recordando que Dinamarca —y, por extensión, Groenlandia— forma parte de la OTAN y está cubierta por las garantías de seguridad de la Alianza Atlántica. Asimismo, añadió que existen acuerdos de defensa vigentes entre ambos países que ya otorgan a Estados Unidos un amplio acceso estratégico en la isla ártica.

La jefa de Gobierno danesa también destacó que su país incrementó de manera significativa la inversión en seguridad en el Ártico, reforzando así la cooperación bilateral. En ese contexto, recalcó que Washington “no tiene derecho a anexionarse” ninguno de los territorios que conforman el Reino de Dinamarca, integrado por Groenlandia, las Islas Feroe y el territorio metropolitano danés.

Las declaraciones de Frederiksen se producen como respuesta a una entrevista concedida por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la revista The Atlantic, en la que afirmó que Estados Unidos “necesita” Groenlandia “absolutamente” por razones de defensa. Trump argumentó que la isla se encuentra rodeada por presencia naval rusa y china, lo que, a su juicio, la vuelve estratégica para la seguridad estadounidense.

La polémica se intensificó este domingo tras la publicación en la red social X de un mapa de Groenlandia bajo la bandera de Estados Unidos, acompañado del mensaje “Pronto”. La imagen fue difundida por Katie Miller, esposa del asesor ultranacionalista de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Katie Miller ha ocupado cargos relevantes en anteriores administraciones estadounidenses, incluyendo funciones como directora de comunicación de la Vicepresidencia y portavoz de un organismo de eficiencia gubernamental impulsado por el magnate Elon Musk. Su publicación fue interpretada por autoridades danesas como un gesto amenazante.

Ante ello, el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, expresó su protesta mediante un “amable recordatorio” sobre la relación bilateral. El diplomático enfatizó que ambos países son aliados cercanos y que la seguridad estadounidense está estrechamente vinculada a la de Groenlandia y Dinamarca.

Finalmente, Sorensen reiteró que Groenlandia ya es parte de la OTAN y que la cooperación en materia de seguridad en el Ártico se mantiene activa y en expansión. En ese marco, sostuvo que Dinamarca espera de Estados Unidos “el pleno respeto a la integridad territorial” del Reino de Dinamarca, cerrando así un nuevo capítulo de tensión diplomática en torno al estratégico territorio ártico.