Dominique Thomann y el nuevo hito de los elencos artísticos UCHILE en el Nacional: "Nuestra misión es abrir espacios de encuentro"

Este lunes 5 de enero fue un día de grandes noticias para la Universidad de Chile. Esto, luego de que la Casa de Estudios confirmara la realización de un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la U. de Chile en el Estadio Nacional, a poco más de un año del exitoso recital llevado a cabo en el recinto de Ñuñoa.

Esta vez, la pieza interpretada por los elencos artísticos será «Carmina Burana«, una de las obras más populares del repertorio sinfónico-coral y que se tomará el escenario del principal espacio deportivo y cultural del país a partir de las 19:00 horas.

«Es un hito que nos llena alegría porque, finalmente, es encontrarnos nuevamente en un espacio simbólico y que es muy importante para todos. Y qué mejor que con una obra que queremos mucho, porque la hemos tocado ya varias veces», aseguró la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Casa de Bello, Dominique Thomann.

Escrita entre 1935 y 1936 por el compositor alemán Carl Orff, se trata de una historia creada a partir de una selección de poemas medievales registrados principalmente en latín, aunque también en alemán antiguo y francés, que fueron descubiertos en el siglo XIX en un manuscrito del monasterio bávaro de Benediktbeuern.

Estos textos —atribuidos a los llamados goliardos— celebran los placeres terrenales como el amor, el vino, el juego y la fugacidad de la vida, articulados bajo la idea central del destino cambiante, simbolizado por la rueda de la fortuna. Así, Orff transformó este material poético en una obra de gran fuerza rítmica y expresiva, de escritura directa y poderosa, que se abre y cierra con el célebre coro “O Fortuna”, y convirtiéndose con el tiempo en una de las composiciones más populares y reconocibles del repertorio clásico del siglo XX.

«La hemos llevado a muchas partes porque tiene esa cercanía, esa temática que, de una u otra forma, todos sentimos tan propia«, reflexionó Thomann sobre la pieza, que ya ha sido interpretada por los elencos de la universidad en instancias ciudadanas como los conciertos de Santiago Sinfónico, que la llevaron a diversos sectores como Bajos de Mena en Puente Alto, Estación Central, Templo Votivo de Maipú y Plaza Italia.

«Hay una suerte de vida misma en esta obra que sale mediante las letras y que hace que todos quienes tengan la oportunidad de escucharla se sientan involucrados. Algo les va a remover», adelantó la autoridad del CEAC.

Cabe destacar que en la instancia participarán los músicos invitados Tabitha Martínez (soprano), Moisés Mendoza (contratenor) y Pablo Oyanedel (barítono), con el maestro Carlos Vieu como director invitado de la Orquesta y Juan Pablo Villarroel detrás del Coro.

Por otro lado, se trata de un espacio que también ejercerá como un homenaje a la memoria del fallecido maestro Rodolfo Saglimbeni, cabeza del elenco sinfónico que este 2026 cumple 85 años de vida.

«Este va a ser un lindo momento para recordarlo», compartió Thomann. «Nos cuesta todavía mirar de que recién hace un año el maestro estaba con nosotros dirigiendo. Ya no está presente, pero efectivamente creo que su legado también es rescatar ese espíritu que tenía y que es tan importante para la universidad y las artes. Y es que, en el fondo, estas se manifiesten de manera asequible, que sean un espacio de encuentro. Y el estadio finalmente lo permite».

Justamente por eso es que la directora del CEAC reflexionó en torno a la buena recepción de la ciudadanía ante instancias como esta: «No se puede explicar como falta interés el hecho de que un concierto de este tipo, de música de tradición escrita, se agote en 11 horas, como fue el año pasado. Es música que trasciende, que llega».

«Como universidad, tenemos la misión de ir abriendo estos espacios de encuentro, y ahí la Orquesta Sinfónica Nacional y los elencos artísticos, junto a la Camerata Vocal y el Coro Sinfónico, siempre tenemos muy presente el poder brindar y salir a hacer actividades gratuitas», cerró Thomann.