Exministro Erazo y cirugía a madre de ministra Aguilera: "El daño en credibilidad ya está hecho"

En conversación de la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Salud, Álvaro Erazo, se refirió a la controversia generada por la cirugía «express» a la madre de la actual titular de la cartera, Ximena Aguilera, en el Hospital del Salvador.

El debate público acerca de la polémica se intensificó tras conocerse el fallecimiento de un paciente luego de una postergación quirúrgica que, presuntamente, tendría relación con la operación realizada a la madre de Aguilera. No obstante, la hija del paciente afectado, Andrea Canio, afirmó que la condición médica de su padre ya era crítica desde su ingreso al recinto asistencial y descartó una posible relación entre su muerte y el retraso de la cirugía.

«Mi solidaridad a lo que está viviendo la ministra. Hasta ahora, no hay ninguna prueba de lo que se ha dicho, más allá de supuestos y basados en antecedentes de informes y procesos administrativos que pudieran dar cuenta, que habría que revisar con más exhaustividad, si hubo un mandato administrativo para adelantar la operación de cadera de su madre», dijo el exministro.

Si bien la ministra Aguilera fue recibida por la directora (s) del hospital, María Elena Sepúlveda, cuando llegó al centro de salud, los funcionarios del mismo niegan la existencia de algún «telefonazo» por parte de Aguilera.

«Tiendo a creerle a la máxima autoridad de salud del país, ella no tuvo que haber cometido un error. Lamento el manejo comunicacional, creo que esto se pudo haber resuelto de manera mucho más simple, categórica y clara«, afirmó Erazo.

En ese sentido, a pesar de las aclaraciones de la hija del paciente fallecido, el exsecretario de Estado sostuvo que: «El daño ya está hecho del punto de vista de imagen y credibilidad, porque la gente desconfía mucho de este tipo de situaciones, donde se pone en duda si la autoridad respetó los procedimientos. Se ha afectado su condición de autoridad y de rigurosidad en el cumplimiento administrativo, aquí nadie puede llegar y saltarse la fila. Si se hubiera actuado con anticipación y rigurosidad, estaríamos en otro escenario».

«Yo no niego que algún médico del Hospital del Salvador que conozca a la ministra o tenga consciencia sobre su cargo haya tratado de agilizar el trámite. Si bien es cierto la patología de fractura de cadera en una persona mayor de 80 años es grave, podía esperar unas horas. La única posibilidad a esta altura es que se actualicen todos los antecedentes y tampoco son tantos, no deben ser más de diez antecedentes que son claves para aclarar la situación. Elevar esto a una categoría de acusación constitucional es utilizar recursos que no están hechos para esto», afirmó el exministro.

Eriazo sostuvo que uno de los principales errores fue no haber aprovechado los recursos técnicos disponibles para la trazabilidad de los casos, considerando que las plataformas tecnológicas de los hospitales permiten reconstruir con certeza el procedimiento desde el ingreso del paciente a la sala de urgencias, a partir de “datos duros”.

Asimismo, cuestionó la gestión comunicacional del episodio y señaló que lo primero debió ser entregar una respuesta clara mediante una conferencia de prensa, y calificó como “la peor manera de comunicar situaciones críticas” el hecho de anunciarla y luego suspenderla antes de realizarla.