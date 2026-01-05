Guillermo Larraín, economista: "Chile no se está cayendo a pedazos"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Economía, Guillermo Larraín, abordó las proyecciones económicas para el país y las definiciones del próximo gobierno.

“Creo que es bastante evidente que Chile no se está cayendo a pedazos. Eso muchos lo venimos diciendo desde que apareció esa expresión (…) el país está en un buen pie para hacer lo que no ha hecho durante 10 años, que son reformas que le permitan recuperar el dinamismo económico y crecimiento que propicien mayor generación de empleo”, analizó.

El también académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, recalcó que: “Chile no se está cayendo a pedazos. Si uno mira datos económicos fríos, la inflación convergió al 3% que es la meta del Banco Central, el crecimiento económico que había partido en torno al 2%, ha ido subiendo en torno al 2,4%, en la cuenta corriente la balanza de pago está ordenada. Entonces, no es un país que se esté cayendo a pedazos, la bolsa tuvo buenos resultados el año pasado, el tipo de cambio ha caído, el riesgo país ha caído también”.

En este escenario, el economista reconoció que en materia de empleo “tenemos un problema, no se está cayendo a pedazos, pero tenemos un grave problema. Con los temas distributivos, de financiamiento del Estado, pero todas esas cosas que se resuelven básicamente con una macro ordenada».

Explicó que para poder reducir el desempleo y mejorar salarios, es necesario mayor crecimiento. “Al 2% esta cuestión no da, hay que crecer a en torno al 4%, yo creo que se ha ido situando ese número en las conversaciones como un número deseable, pero no solo deseable, sino que nada más factible”, enfatizó.

“Hoy día el tipo de desarrollo económico que tiene Chile es un tipo de desarrollo que permite crecer al 4%, pero que lo hace con un impacto ambiental que es complejo no solo en su dimensión planetaria, porque hay emisiones de gases de efecto invernadero que son importantes, sino que también porque hay impactos locales que hay que atenuar y que hay que manejar mejor que lo que se ha hecho en los últimos años. Yo creo que ahí está el gran desafío para volver para poder crecer al 4%”, agregó.

En materia de creación de empleo, cuestionó el aumento de los costos que enfrentan los empleadores, señalando que estos se han incrementado por medidas que, si bien calificó como “deseables”, han tenido un impacto directo en el costo salarial, como la reforma previsional y la reducción de la jornada a 40 horas, que obligan a las empresas a realizar ajustes significativos para mantener los niveles de producción con menos horas de trabajo.

A ello, sumó otros factores que también han elevado el costo de contratación, advirtiendo que el escenario actual combina “mucho costo y poca expectativa de generación de ingreso”, lo que —a su juicio— vuelve imprescindible situar el crecimiento económico como prioridad, ya que de lo contrario “esta cuestión no cuadra”.