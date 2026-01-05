Guillermo Holzmann por intervención militar de EE.UU. en Venezuela: “Transforma el orden mundial que conocíamos”

La llegada de Nicolás Maduro al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York no solo inauguró un proceso judicial inédito contra el exlíder venezolano, sino que, a juicio del analista internacional Guillermo Holzmann, reveló una transformación profunda del escenario global. Para el experto, la detención y el enjuiciamiento de Maduro reflejan un cambio en la forma en que Estados Unidos ejerce su poder, asumiendo un rol directo de intervención que altera las reglas tradicionales de la diplomacia y la resolución de conflictos.

Cerca de las 9:30 de la mañana, hora de Chile —7:30 horas en la costa este de Estados Unidos— Nicolás Maduro arribó al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para enfrentar, por primera vez, de manera directa a la justicia estadounidense.

De acuerdo con el pliego acusatorio presentado por la fiscalía de Estados Unidos, Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio norteamericano, además de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Las imágenes de su llegada al tribunal, esposado y con visibles dificultades para caminar al descender del vehículo oficial que lo trasladó hasta el recinto judicial, se difundieron rápidamente por medios internacionales y redes sociales.

Ante el órgano federal neoyorquino, el derrocado presidente venezolano se declaró inocente de todos los cargos en su contra.

Un quiebre del orden internacional conocido

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional Guillermo Holzmann sostuvo que lo ocurrido en los últimos días en Caracas representan algo más profundo que un simple episodio judicial: “Lo que ha pasado en Venezuela, a raíz de la acción desplegada por Estados Unidos, marca un punto de inflexión y transforma el orden mundial que conocíamos, proveniente del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, tiene una modificación y una transformación importante”.

Para Holzmann, esta transformación “da cuenta de la acción unilateral, de manera inédita, de Estados Unidos, que asume una actitud que ningún organismo internacional ni regional había podido realizar, en términos de lo que era el consenso en torno a la dictadura de Nicolás Maduro y la pérdida de la cualidad democrática y la violación de derechos humanos dentro de Venezuela”.

En ese sentido, el analista advirtió que Washington se ha atribuido un rol que trasciende la diplomacia tradicional. “Eso supone que Estados Unidos se arroga un rol de mediador y de interventor en todas aquellas situaciones que puedan afectar el interés y su seguridad nacional, y que tiene repercusiones mundiales”, explicó, subrayando que este precedente altera la forma en que se resuelven los conflictos y se construyen las negociaciones internacionales.

Reacciones internacionales y tensiones diplomáticas

La detención de Maduro generó reacciones inmediatas en la comunidad internacional. Desde la Unión Europea se reiteró el llamado a avanzar hacia una transición democrática en Venezuela, que incluya a líderes de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó públicamente esa posibilidad, afirmando que Machado no cuenta con el respaldo suficiente de la ciudadanía venezolana para encabezar un proceso de transición.

Durante las últimas horas, Trump endureció su discurso hacia Caracas, ejerciendo presión directa sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Queremos acceso a todo lo que pidamos: petróleo, carreteras, puentes. Todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”, declaró el mandatario estadounidense.

«Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro», sentenció el inquilino de la Casa Blanca.

Para Holzmann, este punto es clave para entender la lógica que guía la política exterior estadounidense. “Son los intereses de Estados Unidos los que motivan justamente la acción que realiza para dar un ejemplo concreto de que la zona de influencia, el patio trasero de Estados Unidos, lo maneja Estados Unidos como representante de Occidente”, señaló, agregando que la administración Trump ha dejado claro que está dispuesta a usar “todas las herramientas para imponer su voluntad”.

La respuesta del chavismo y la crisis interna

En Caracas, la reacción del gobierno interino no se hizo esperar. Delcy Rodríguez, designada presidenta encargada tras la captura de Maduro, exigió la liberación inmediata tanto del exmandatario como de su esposa, Cilia Flores. Además, anunció la creación de una comisión de alto nivel destinada a gestionar su liberación y coordinar acciones diplomáticas ante lo que calificó como una “agresión directa contra la soberanía venezolana”.

El gobierno venezolano denunció un alto número de víctimas tras el ataque estadounidense del sábado previo a la detención de Maduro. El canciller Yván Gil aseguró que entre los fallecidos hay al menos 32 militares cubanos. Medios internacionales como The New York Times, en tanto, estiman en alrededor de 80 las víctimas fatales, aunque hasta ahora no existe un balance oficial independiente.

América Latina bajo presión

Para Guillermo Holzmann, la acción de Estados Unidos no sólo debilita al socialismo bolivariano en Venezuela, sino que tiene efectos en toda la región.

El analista advirtió que países como Cuba, Colombia y México están en el centro de las presiones estadounidenses. “Estados Unidos está colocando las reglas de negociación para todos estos países, y la primera condición es que cualquier país que quiera negociar con Estados Unidos tiene que ser capaz de demostrar que está controlando el narcotráfico y el crimen organizado de una manera eficiente y demostrable”, explicó.

Detrás de ese requisito, añadió, existe también un componente ideológico. “Son países que coinciden o tienen una coincidencia ideológica, y eso abre el espacio para que los países contrarios a la visión de Estados Unidos tengan una mayor atención por parte de Washington”, puntualizó.

Uno de los aspectos más controvertidos del escenario actual es el rol de María Corina Machado, figura clave de la oposición venezolana. Pese a sus declaraciones en las que aseguró estar lista para liderar el país junto a Edmundo González, Trump descartó su protagonismo en el corto plazo.

Según Holzmann, esta exclusión responde a una estrategia pragmática. “Mientras Delcy Rodríguez permita que se concreten las inversiones petroleras de las empresas estadounidenses y demuestre que es capaz de controlar el Estado, las Fuerzas Armadas y el sistema de seguridad que construyó Nicolás Maduro, María Corina Machado no está incluida en la planificación de Estados Unidos”, sostuvo.

El analista afirmó que el apoyo a la líder opositora podría llegar solo más adelante: “Solamente va a estar incluida una vez que estén las condiciones para un retorno a la democracia, y si eso sucede, probablemente va a contar con el apoyo estadounidense, en la medida en que haya compromiso de mantener la arquitectura que se quiere imponer en Venezuela”.

Chile y el delicado equilibrio diplomático

En este complejo escenario, Chile también enfrenta desafíos relevantes. Holzmann fue claro al señalar que la posición chilena debe ser estratégica. “El futuro de Venezuela debería ser el argumento articulador de la posición de Chile frente a Estados Unidos, considerando que Chile debe generar espacio para mantener sus relaciones con China, con la Unión Europea y con otros países que son fundamentales para nuestra nación”, indicó.

El analista sostuvo que Estados Unidos ya estaría operando bajo el inminente cambio de ciclo político en Chile, lo que reduce significativamente el peso del actual gobierno en la agenda de Washington. A su juicio, para la administración norteamericana “es muy claro que lo que diga o haga el Presidente actual de Chile, Gabriel Boric, tiene vigencia solamente hasta el 10 de marzo”, fecha en que concluye su mandato.

“La importancia de Chile de aquí al 10 de marzo va a ser ponderada de manera muy mínima por Estados Unidos”, complementó.

De acuerdo al académico, Washington estaría poniendo mayor atención en el presidente electo José Antonio Kast, quien pasará a ser el interlocutor válido con la Casa Blanca una vez iniciado el nuevo período presidencial. Esta lectura se da, además, en un contexto regional marcado por una alta incertidumbre política.

Holzmann recordó que en abril se realizarán elecciones en Perú, el 31 de mayo tendrá lugar la primera vuelta presidencial en Colombia y Brasil también enfrentará un proceso electoral clave.

Con la audiencia judicial de Maduro en Nueva York y un escenario regional en plena reconfiguración, la crisis venezolana entra en una nueva fase, marcada por la judicialización internacional, el uso explícito del poder y una redefinición de las reglas del juego político en América Latina.