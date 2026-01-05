Lucía Dammert e intervención en Venezuela: "La seguridad se convierte en chivo expiatorio de los intereses de las grandes potencias"

A juicio de la académica de la Universidad de Santiago y experta en temas de seguridad y crimen organizado, Lucía Dammert, la incursión de Estados Unidos en Venezuela tiene que ver, sobre todo, con el deseo del presidente Donald Trump de apoderarse del petróleo de ese país.

“Yo creo que la seguridad se convierte en un chivo expiatorio de la conversación más geoestratégica o más de los intereses de las grandes potencias”, sostuvo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la socióloga afirmó que una de las cualidades de Trump “es que realmente dice lo que piensa». «Y lo que piensa, es que el petróleo de Venezuela es un recurso estratégico para Estados Unidos, un recurso estratégico para el mundo que no puede estar, como dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en manos que no sean norteamericanas”, declaró.

“Eso pareciera la punta de lanza o el hecho principal que está detrás de todo esto. El poder del petróleo venezolano que ha sido en la larga historia venezolana un elemento clave de las luchas de poder internas y externas”, agregó.

Dammert reconoció que respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela hay muchas interrogantes, pero a su parecer, lo que sí está claro, es que “Estados Unidos tenía un plan bastante bien diseñado, de larga data, para sacar a Maduro de su posición”

“Este plan no empieza hace dos o tres días, este plan comienza hace bastante tiempo cuando se empieza a hablar del presidente Maduro como representante del narcotráfico”, complementó.

A lo anterior, la experta añadió que otra de las certezas es que existen “grietas de poder que son cada día más profundas” en el régimen venezolano y que se expresan en las conversaciones que Estados Unidos habría mantenido con actores importantes de Venezuela como la vicepresidenta Delcy Rodríguez o su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodriguez.

“La duda que tengo y que tienen casi todos los analistas es cuál es el rol que está jugando Delcy realmente. Si Delcy Rodríguez está jugando un rol de asegurar la transición, asegurar el proceso de apoyo con Estados Unidos o en realidad sigue peleando porque suelten al presidente Maduro y tratar de generar una sensación realmente de intervención extranjera innecesaria. Tiene declaraciones para los dos lados”, observó.