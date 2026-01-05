PAES 2026: puntajes mantienen tendencia estable y Gobierno reconoce a estudiantes en La Moneda

El Ministerio de Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) entregaron los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) regular para la Admisión 2026, aplicada entre el 1 y el 3 de diciembre de 2025. Más tarde, el Presidente Gabriel Boric reconoció a 41 estudiantes destacados a través de las Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE).

En la presentación de los resultados, la directora del DEMRE, Leonor Varas, subrayó que el principal rasgo del proceso fue la estabilidad de los puntajes, con variaciones mínimas respecto a años anteriores. “Si eligiéramos un titular para esta información de resultados, es la estabilidad de las pruebas, porque realmente son mínimos los cambios”, afirmó.

Según explicó, todas las pruebas registraron leves alzas en sus promedios, con excepción de Ciencias, cuya baja fue marginal y no altera la tendencia general del sistema. Además, Varas destacó el comportamiento técnico de los instrumentos, en particular de la prueba de Competencia Matemática 1 (M1).

“Ha avanzado de manera sostenida hacia una mayor simetría, ajustándose mejor a la población y discriminando con mayor precisión las habilidades medias, que son las que permiten la habilitación para postular”, detalló.

Asimismo, indicó que las brechas de puntaje entre distintos grupos se mantienen en las mismas categorías que el año anterior, persistiendo como la diferencia más significativa la existente entre estudiantes de colegios particulares pagados y el resto del sistema.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Chile e integrante del Comité Técnico de Acceso, Rosa Devés, valoró el sistema de admisión universitario chileno como una política pública construida a lo largo de décadas. “Ese es un valor que tiene Chile, que es raro en otros países del mundo, que tenemos siempre que valorar y, por supuesto, tener un compromiso con mejorarlo permanentemente”, señaló.

En esa línea, puso énfasis en el programa Más Mujeres Científicas, destacando la necesidad de aumentar la participación femenina en áreas STEM: “Necesitamos a las mujeres en el desarrollo científico y tecnológico del país, y que ellas puedan desplegar plenamente su potencial en estas disciplinas”.

Devés también llamó a las y los postulantes a informarse sobre las distintas vías de acceso existentes, tanto nacionales como institucionales, asegurando que el sistema cuenta con altos estándares de regulación y calidad, orientados a ampliar las oportunidades de ingreso a la educación superior.

En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, recalcó que los resultados confirman la consolidación del instrumento de acceso. “Los datos son consistentes en el tiempo y muestran que el instrumento es constante y confiable. En general, los puntajes son equivalentes al año anterior, con mejoras leves en casi todas las pruebas”, sostuvo.

El secretario de Estado informó además que este año se alcanzó una cifra récord de inscripción, con 308 mil 392 personas inscritas considerando PAES de invierno y regular, de las cuales 257 mil 750 rindieron al menos una prueba, con una asistencia del 85,8%.

Cataldo recordó que el proceso de postulación centralizada ya se encuentra en curso, desde este lunes 5 de enero a las 9:00 horas y hasta el jueves 8 de enero a las 13:00 horas, mientras que los resultados de selección se conocerán el 19 de enero.

“Es clave que las y los estudiantes postulen en estricto orden de preferencia y no dejen el trámite para último momento, porque no existe un plazo extraordinario”, advirtió. Para la Admisión 2026, un total de 231 mil 60 personas quedaron habilitadas para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso, cifra similar a la del proceso anterior.

Autoridades reconocen a estudiantes con Trayectorias Educativas

Más tarde, el Presidente de la República, Gabriel Boric, recibió en el Palacio de La Moneda a jóvenes reconocidos en el marco de las Distinciones a las Trayectorias Educativas, implementadas desde la admisión 2023 en reemplazo de los tradicionales puntajes nacionales.

En esta edición participaron 41 estudiantes provenientes de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, pertenecientes a las categorías de pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, territorios y modalidad de enseñanza.

Posterior al desayuno, el ministro de Educación declaró que estas distinciones buscan reconocer el mérito académico considerando los distintos contextos en que se desarrollan las y los estudiantes. “El talento está presente en todos los territorios, contextos sociales y culturales del país”, afirmó, subrayando la necesidad de generar las condiciones para que ese talento “se desarrolle y se despliegue”.

Cataldo sostuvo que el actual sistema de acceso permite resguardar los mejores puntajes y combinar rendiciones. Asimismo, deseó éxito a las y los estudiantes en esta etapa, llamándolos a enfrentar el proceso “con convicción, rigor y disciplina”.