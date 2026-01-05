"Pone en riesgo nuestra soberanía": FA y PC cuestionan postura de Kast sobre Venezuela

Importantes reparos expresaron figuras del oficialismo frente a la postura del presidente electo, José Antonio Kast, sobre la situación en Venezuela.

Desde se conoció de los bombardeos en Caracas por parte de Washington, las visiones del tema han sido dispares. Mientras que el Presidente Gabriel Boric manifestó su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos —incluso firmando una declaración conjunta con otros países de la región—, en un primer mensaje, a través de su cuenta de X, Kast catalogó como una “gran noticia” la detención de Maduro por parte de fuerzas norteamericanas.

Este lunes, luego de la ceremonia donde el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó al republicano como el ganador de las elecciones presidenciales, Kast reiteró su postura, señalando que la acción de Estados Unidos está justificada por la falta de legitimidad de Maduro y su presunta vinculación con el crimen organizado.

“Creo que es una buena noticia que se haya detenido a un dictador y eventualmente al líder del narcotráfico y el crimen organizado que afectó los destinos de todas las naciones que lo circundaban. Detener a una persona que dirigía una situación como esa, para mí sigue siendo una buena noticia”, insistió.

De todas modos, Kast evitó entrar en conflicto con el Presidente Boric. A su juicio, cada uno tiene derecho a tener sus respectivas opiniones: “Yo no voy a profundizar en un debate que a nosotros no nos solucionan los problemas en Chile”.

Quienes sí tomaron una postura un poco más confrontacional, fueron el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, y la timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez.

Esta última, acusó que lo que se ha visto por parte de la derecha chilena es “preocupante”, “porque sin mediar ningún tipo de análisis, apoyaron rápidamente haciendo oídos sordos a una política seria y responsable de hace muchos años de nuestro país, en defensa del derecho internacional y también de la defensa de la soberanía de los países”.

A juicio de Martínez, “esas declaraciones van a envejecer mal y a mí por lo menos, me preocupa que el presidente electo ponga de esa manera en riesgo nuestra soberanía”.

“El propio presidente Trump salió a plantear que no había muchas razones más que el control sobre el petróleo, lo que muestra, al final del día, cuáles son sus verdaderas intenciones”, observó.

Por su parte, el timonel del PC se ausentó de la ceremonia de proclamación de Kast —en la que participaron presidentes de partido de todo el espectro político— justamente, por la postura del presidente electo sobre Venezuela.

En su llegada a La Moneda, para participar del Comité Político de los lunes, Carmona afirmó no querer “discutir o dialogar respecto de dichos del Presidente”. Sin embargo, sí recalcó que “lo fuerte” de lo que está ocurriendo en Venezuela “es como entra, a vista y paciencia todo el mundo, televisión mediante, Estados Unidos en cualquier territorio”.

“Dicen: ‘Bueno, aquí venimos por el petróleo, el petróleo es nuestro‘, una cosa muy fuerte, pero es un diálogo más complejo, más largo, no se resuelve con una cuña”, dijo.

Vallejo sobre ataque a Venezuela: «Es un problema para América Latina»

De parte del Gobierno, este lunes la vocera Camila Vallejo reiteró la condena del Ejecutivo a Estados Unidos por vulnerar principios del derecho internacional.

Tal como Kast, la ministra esquivó mayores confrontaciones con su contrincante político. No obstante, Vallejo apuntó a que el problema es que “esto no se trata de si se quiere restablecer una democracia, si se quiere restablecer una libertad, si se quiere incluso combatir el narcoterrorismo, sino que lo que ha manifestado abiertamente el presidente de los Estados Unidos es que lo que buscan es tomar control del petróleo de Venezuela”.

“Lamentablemente Venezuela ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperar su democracia. Ese es el problema que tenemos actualmente y porque además no es solo un problema de Venezuela, es un problema para América Latina”, añadió.

En esa misma línea, la ministra Vallejo aseguró que el ataque de Estados Unidos, “y la declaración de querer tomar posesión y control de un recurso natural estratégico en Venezuela y amenazar incluso a otros países de América Latina de hacerles lo mismo, pone en riesgo grave la soberanía de toda una región y su integridad territorial”.

“Así como fue Venezuela ahora, mañana el canal de Panamá, Groenlandia y quién sabe si también otro recurso estratégico como el cobre o el litio en otros países de nuestra región. Hay que abrir los ojos, nos lo están diciendo abierta y directamente, no lo estamos inventando”, insistió.