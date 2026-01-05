Sector Público lamenta tardanza en ingreso de proyecto de reajuste: “Tendría que haberse aprobado en diciembre”

La Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa del Sector Público expresaron su molestia y preocupación por la tardanza en el ingreso del proyecto de ley de reajuste para las y los trabajadores del Estado al Congreso Nacional por parte del Gobierno. Las organizaciones sindicales criticaron al Ejecutivo por el atraso hasta enero de dicha discusión.

La vicepresidenta de la CUT, Gabriela Farías, expuso que “la conversación que tenemos con el Ejecutivo es que ingresaría hoy día en la tarde, que faltan algunos detalles, o máximo mañana en la mañana”. “Más no se puede esperar”, remarcó la dirigenta.

“Este es el primer proyecto que entra en enero. Este proyecto tendría que haber estado aprobado en diciembre. Según lo que nos dijeron del Ministerio de Hacienda y del Gobierno es que la Ley de Presupuesto se tardó más de lo debido, entonces el ministro de Hacienda estaba defendiendo el presupuesto de la nación. Pero esta es la primera vez que nosotros estamos legislando en enero”, cuestionó Farías sobre el retraso del ingreso del proyecto.

Las organizaciones enfatizaron que este atraso podría afectar directamente el pago de remuneraciones del mes en curso para miles de funcionarios públicos.

“Solicitamos al Gobierno que presente el proyecto lo más rápido posible, pero también al Parlamento que legisle lo más rápido posible. De eso depende que los compañeros y compañeras del sector público centralizado y descentralizado tengan su sueldo en el mes de enero”, sostuvo la dirigenta de la CUT.

Frente a cuestionamientos de sectores de la oposición que han señalado eventuales problemas de financiamiento del proyecto, la Mesa señaló que ninguna iniciativa legislativa ingresada por el Ejecutivo carece de financiamiento, por lo que calificaron como “poco serias” las acusaciones que apuntan a un eventual déficit.

Precisión de la confianza legítima

Asimismo, un tema central también fue la aclaración por parte de las organizaciones respecto al principio de “confianza legítima”, incluido en el protocolo del acuerdo. Las dirigentas explicaron que este concepto no constituye un “amarre” político como se ha discutido.

“La confianza legítima, mal entendida hasta ahora, lo único que está diciendo es que por lo menos los funcionarios y funcionarias que tengan dos años de renovación de contrata, su despido no sea arbitrario. Solamente que les digan por qué los van a despedir. No le estamos pidiendo amarre”, recalcó Gabriela Farías.

Al mismo tiempo, subrayaron que esta medida no aplica a cargos de confianza política, tales como asesores o autoridades designadas, quienes cesan sus funciones junto con el término del período de la autoridad que los nombró.

El compromiso de la negociación multinivel

Los dirigentes de la Mesa del Sector Público también recordaron que existe un compromiso vigente de parte del Gobierno respecto al envío del proyecto de negociación multinivel. Asegurando que éste se presentará por parte del Ejecutivo en los próximos días, apuntaron a esta iniciativa como una reforma estructural clave para el fortalecimiento de los derechos laborales en Chile.

“Estamos a la espera de que ese compromiso se cumpla”, manifestó Eric Campos, secretario general de la CUT. “Nosotros esperamos que se les den las urgencias necesarias para que al menos se alcance a discutir en la Cámara”, complementó acerca de las expectativas que tienen sobre su discusión.

Tras reuniones durante esta jornada entre el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, con los presidentes de las comisiones del Trabajo de la Cámara, Andrés Giordano (FA) y del Senado, Gastón Saavedra (PS), el diputado señaló que “si el gobierno ingresa el proyecto esta semana, en la comisión lo vamos a poner en tabla apenas sea posible”.

“Queremos que haya un debate serio, un debate sin caricatura, porque la decisión es clara: o seguimos con salarios estancados por rubro, con productividad estancada por rubros, o modernizamos las relaciones laborales con reglas más parejas”, manifestó Giordano.

El legislador defendió el proyecto y llamó al empresariado a sumarse, ya que “la negociación multinivel no es más conflicto, es coordinación, es certeza y un camino probado, no solo para resolver conflictos, sino también para mejorar los sueldos y también la productividad”.