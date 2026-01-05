“Soy inocente": Nicolás Maduro rechaza cargos en su contra ante tribunal federal de Nueva York

El derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, de 63 años, se declaró inocente este lunes ante un tribunal federal de Nueva York de todos los cargos en su contra, entre los que se incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. La información fue reportada inicialmente por la agencia Reuters.

La comparecencia judicial marcó su primera presentación pública desde su sorpresiva captura en Caracas la madrugada del sábado pasado, en el marco de una operación militar ejecutada por Estados Unidos, que actualmente afirma ejercer control sobre el país.

Tras su capturación, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados bajo estricta custodia armada. El periplo, que incluyó helicóptero y vehículos blindados desde la cárcel hasta el tribunal en Nueva York, fue seguido en directo por cadenas de televisión estadounidenses.

La pareja fue formalmente imputada el sábado pasado en una acusación ampliada por «narcoterrorismo» e importación de cocaína a Estados Unidos. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció los cargos pocas horas después de que el presidente Donald Trump diera a conocer la exitosa operación.

Al momento de presentar su declaración ante el tribunal neoyorquino, Maduro dijo: “Soy inocente, no me declaro culpable”. Además, sostuvo que era “un hombre decente” y cuando el juez le pidió confirmar su nombre afirmó que era el presidente de Venezuela y que fue capturado en su casa.

De la misma manera, Flores se declaró «completamente inocente”. La exprimera dama venezolana es acusada, entre otros delitos, de aceptar “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007.

Si bien las imputaciones contra Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno se conocían desde 2020, la novedad fue la inclusión de su esposa y otras figuras en la nueva acta. Además de Flores, la lista de acusados incluye a su hijo, «Nicolasito», al ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello —considerado un pilar del régimen— y a un capo narco que se encuentra prófugo, sumando un total de seis personas inculpadas.

Según la Fiscalía, los acusados se aliaron con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con carteles criminales con el objetivo de «hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos».