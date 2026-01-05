Traspaso de mando se moderniza: Gobierno envía instructivo digital y establece cese total de cargos de confianza

Desde la División de Coordinación Interministerial del Ministerio del Interior, se distribuyó a todas las carteras el instructivo actualizado de «Traspaso digital de gobierno». Este documento es fundamental para ordenar el proceso de cambio de mando y la entrega de información a las nuevas autoridades, de cara a la asunción del presidente electo, José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo.

El trabajo de coordinación por parte del Ejecutivo actual está a cargo del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien fue designado por el Presidente Gabriel Boric para liderar la transición. Por el lado del equipo entrante, la responsabilidad recae en Claudio Alvarado, exministro de la Segpres durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, nombrado por Kast como su encargado para este traspaso.

Este proceso, que se viene desarrollando desde el año pasado basándose en el instructivo utilizado en 2021, incorpora una novedad significativa: la renuncia formal y explícita de todo el personal de confianza a partir del 11 de marzo. Esta disposición forma parte de la definición política del Gobierno de regular expresamente el término de funciones de estos cargos al finalizar la administración.

“Se instruye formalmente que los cargos de confianza, todos sin excepción, renuncian el 11 de marzo y, por tanto, quienes tienen los favores directos en los gabinetes, cesan sus funciones en el 11 de marzo, trabajan hasta el 10 de marzo”, afirmó Elizalde.

El documento especifica que esta renuncia debe efectuarse el mismo día de la asunción de las nuevas autoridades, quedando excluidos de la medida los funcionarios adscritos a la Alta Dirección Pública, cuyo régimen se rige por un marco normativo distinto. A diferencia de versiones anteriores, la norma queda plasmada de manera explícita, incorporando también la obligatoriedad de respetar las disposiciones legales vigentes, como aquellas relativas al fuero maternal. El objetivo del Ejecutivo es evitar interpretaciones discrecionales y garantizar un cierre administrativo ordenado y homogéneo en todos los ministerios.

Adicionalmente, se contempla la realización de reuniones «bilaterales» para complementar el proceso. “Una vez que el Presidente Electo nombre al nuevo gabinete, se van a realizar las bilaterales con quienes sean designados en las distintas secretarías de Estado», afirmó Elizalde junto con asegurar que garantizarán «que este traspaso de mando sea ejemplar, sea transparente y por eso se ha modernizado”.