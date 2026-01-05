Trump admite que prioridad en Venezuela es el petróleo, más que las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno está «a cargo» de Venezuela y ha destacado que su prioridad es «arreglar» el país, en especial su industria petrolera, más que forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos.

«Estamos a cargo» de Venezuela, respondió el magnate republicano, tras ser consultado por quién dirigía el país luego de la designación de la hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones tras la captura de Maduro.

De ella, aseguró Trump, Estados Unidos necesita «acceso total (…) al petróleo y a otras cosas en su país» para «reconstruirlo», mientras que, si se posicionarse en contra de los planes de la Casa Blanca, «afrontará una situación probablemente peor que la de Maduro«.

Asimismo, destacó que las fuerzas estadounidenses realizarán «un segundo ataque» si el Ejecutivo venezolano restante «no se porta bien». Evitó descartar presencia militar en el país latinoamericano, una decisión que «depende un poco de la nueva administración, por así decirlo».

«Tenemos que hacer una cosa en Venezuela: recuperarla. Es un país muerto ahora mismo», subrayó el mandatario estadounidense, quien argumentó que Venezuela «ha estado pésimamente administrada» y que «el petróleo fluye a un nivel muy bajo«. «Debería tener más ingresos, más petróleo», añadió, apuntando para revertir la situación a «grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura».

Según Trump, «la infraestructura está oxidada, podrida; la mayor parte, inutilizable«. «Es vieja. Está rota», insistió, apuntando que, aunque en las instalaciones de la petrolera estadounidense Chevron sus responsables «han hecho un buen trabajo», no han podido invertir lo suficiente. En este sentido, señaló que «las empresas están listas para entrar» y que tienen muchísimas ganas». «Nos van a representar bien», agregó.

En cuanto a las reservas de crudo venezolanas, que ha descrito como «mucho más» de 17 mil millones de barriles después de que un periodista sugiriera esta cifra, el mandatario norteamericano aseguró que será Estados Unidos quien lo gestione «todo».

En paralelo, Trump afirmó que le «suena bien» la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en Venezuela, en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Me suena bien, (y) a mucha gente, sí», respondió el magnate republicano al ser preguntado por su disposición a repetir la operación contra Maduro en el país vecino que preside Gustavo Petro, con quien ha tenido múltiples enfrentamientos.

Para Trump, Colombia «está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos«. «Tiene molinos y fábricas de cocaína», alegó, indicando que «no va a seguir haciéndolo mucho tiempo».

En cuanto a una reedición de la incursión en Cuba, el mandatario aseguró que el país insular «está a punto de caer», ya que «obtenían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano, (y) no están recibiendo nada».

Por otra parte, Trump instó a México a «ponerse las pilas» en cuanto a sus operaciones contra el narcotráfico, alegando que las drogas «están entrando a raudales por México».

«Vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que lo hiciera México. Son capaces de hacerlo. Pero, por desgracia, los cárteles son muy fuertes en México», declaró, antes de asegurar haber ofrecido tropas a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, «cada vez» que hablaron.