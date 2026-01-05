Groenlandia en la mira: el nuevo tablero de poder de Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, inauguró oficialmente una nueva era en el orden internacional y en la geopolítica mundial, una era centrada —y sin matices— en lo que Washington siempre ha llamado su “hemisferio de influencia”.

La histórica captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense, en la operación denominada Absolute Resolve, que incluyó el bombardeo de sectores de Caracas y una incursión militar de una magnitud pocas veces vista en la región, lanzó un mensaje inequívoco: Estados Unidos, y particularmente Donald Trump, es quien manda en este lado del mundo.

Una nueva era para América Latina

Si bien en 1989 Estados Unidos llevó a cabo una operación similar para capturar al entonces presidente panameño Manuel Noriega, bajo el argumento del combate al narcotráfico, lo ocurrido en Venezuela tiene un componente radicalmente distinto.

La detención de Maduro y su traslado a Nueva York no solo significó el fin de su liderazgo personal, sino que abrió un escenario sin precedentes en la historia reciente del continente. A pocas horas de confirmar la captura, Trump fue explícito al señalar que su administración será la encargada de definir el futuro político y económico de Venezuela.

“Vamos a dirigir el país esencialmente hasta que se pueda llevar a cabo una transición adecuada”, dijo, mientras Delcy Rodríguez asumía una presidencia interina bajo una advertencia clara, colaborar con los lineamientos de Washington o enfrentar consecuencias aún peores que las de Maduro.

Más allá de los análisis sobre el futuro inmediato o de mediano plazo de Venezuela, al menos durante los 90 días que contempla el mandato constitucional interino, lo más probable es que el escenario no experimente grandes transformaciones estructurales. La prioridad de Washington parece estar centrada en estabilizar la situación interna y avanzar en la agenda petrolera estadounidense. Ni siquiera se habla con claridad de una salida definitiva del chavismo del poder.

Para Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, lo esencial no es quién gobierne formalmente, sino quién sea capaz de mantener el control social y responder a los intereses de Estados Unidos, ya sea Rodríguez o, eventualmente, María Corina Machado. Esa discusión queda, por ahora, en un segundo plano.

Rubio ha sido el principal articulador de la narrativa diplomática que justifica la operación, definiéndola como una acción contra el “narco-terrorismo”. Ha declarado que la caída de Maduro es apenas el primer dominó y que ahora el foco se traslada hacia Cuba y Nicaragua, regímenes que, según Washington, dependen directamente del petróleo venezolano.

La lógica es simple, sin ese respaldo energético, colapsarán por su propio peso o bajo una presión similar. “El hemisferio occidental es ahora un lugar mucho más seguro”, insistió el secretario de Estado, dejando en claro que la Casa Blanca no permitirá la operación de “enemigos” en lo que consideran su patio trasero, ni mucho menos la presencia de potencias extranjeras como China o Rusia en la región.

Pero Venezuela no es el único objetivo en esta redefinición del hemisferio. Consultado sobre si Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, podría ser el siguiente foco debido al narcotráfico, Trump respondió sin rodeos, “me suena bien”, agregando que Petro “debería cuidarse el trasero porque es el siguiente”.

Un tono similar utilizó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al asegurar que su gobierno tiene “miedo” ante una eventual intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles.

Carrera por el control hemisférico: Groenlandia en la mira, recursos y un enclave estratégico

Esta carrera por el control del hemisferio no se limita a América Latina, pues Trump también ha elevado las tensiones en torno a Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el líder republicano ha insistido en que Estados Unidos “necesita” a la isla por razones de seguridad nacional. “Está rodeada de barcos rusos y chinos”, afirmó recientemente desde el Air Force One, reforzando una idea que ya se ha convertido en un eje central de su doctrina de Seguridad Nacional y Expansión para 2026.

Groenlandia representa para esta administración una pieza clave del llamado “escudo del Ártico”, el punto geográfico más crítico para la defensa del territorio continental estadounidense. Pero no solo se trata de seguridad militar. Bajo el hielo que se derrite aceleradamente por el cambio climático se esconden enormes recursos estratégicos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que allí se encuentra cerca del 13% de las reservas mundiales de petróleo no descubiertas y alrededor del 30% del gas natural del planeta. Para Trump, dicho territorio danés es la oportunidad de repetir la compra de Alaska en 1867 y consolidar a Estados Unidos como el dominador absoluto de la energía fósil global.

A esto se suma otro elemento clave, las tierras raras. Groenlandia posee algunos de los mayores depósitos del mundo de minerales esenciales para la tecnología militar avanzada, los sistemas de misiles, los radares y la transición energética. China controla cerca del 85% del procesamiento global de estos minerales, por lo que el control de Groenlandia permitiría a Washington romper ese monopolio y asegurar su cadena de suministro tecnológico para las próximas décadas.

No obstante, el punto neurálgico que convierte a la isla danesa en el activo más codiciado de la «Era Donroe», es el control de las autopistas marítimas del siglo XXI.

Con el deshielo del Ártico, Groenlandia ya no es solo una masa de hielo, sino el «Peaje Global» del futuro. Este control de rutas es la estocada final al derecho internacional y al comercio tradicional, el deshielo está abriendo rutas que; reducen el tiempo de viaje en un 40% (de 30 días a unos 18 días entre puertos como Shanghái y Róterdam), ahorran millones en combustible al evitar las rutas del sur, congestionadas y sujetas a inestabilidad geopolítica (como el Mar Rojo).

Así, Groenlandia es el «Paso de las Termópilas», quien controle la isla, controla quién entra y quién sale del Océano Ártico hacia el Atlántico Norte.

La narrativa no es improvisada. Hace algunas semanas Trump nombró oficialmente al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial para Groenlandia, un cargo reservado habitualmente para territorios en conflicto. Landry declaró sin ambigüedades que es un honor trabajar para que la isla forme parte de Estados Unidos. Dinamarca reaccionó de inmediato, convocando al embajador estadounidense y calificando el nombramiento como una violación inaceptable de su soberanía.

Pero Trump ha ido más allá, negándose a descartar el uso de la fuerza para la anexión, argumentando que se trata de una cuestión de supervivencia nacional. Dinamarca exige el cese de las amenazas, mientras que el gobierno autónomo de Groenlandia insiste que no están en venta. Sin embargo, el precedente venezolano demostró que esta administración está dispuesta a ignorar las normas tradicionales del derecho internacional si considera que hay recursos o seguridad en juego.

El fin del orden liberal y el sistema internacional basado en reglas

Lo que estamos presenciando en este inicio de 2026 no es solo un cambio político en Venezuela. Es el entierro simbólico del orden liberal basado en reglas que ha dominado el mundo desde 1945.

La combinación de una nueva “Doctrina Donroe”, la diplomacia del cañonero y la lógica de las esferas de influencia marcan un regreso brutal al realismo político más crudo. La soberanía se vuelve condicional, las fronteras transaccionales y la fuerza militar el principal instrumento de negociación.

La gran pregunta que queda en el aire es inquietante, si Venezuela fue el ejemplo en el sur y Groenlandia es el objetivo en el norte, ¿quién será el próximo país al que se le pida renegociar su soberanía? Porque, a miles de kilómetros de Moscú o Beijing, Donald Trump está redefiniendo el hemisferio, enfrentando incluso a aliados de la OTAN y enterrando, sin nostalgia alguna, el orden internacional que alguna vez Estados Unidos dijo defender.