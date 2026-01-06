Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de abril de 2026


Canciller Van Klaveren confirma cese de funciones de embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati

Cancillería adoptó la decisión luego de que la diplomática publicara en sus redes un llamado a la "libre determinación" para Rapa Nui, acto que calificado por el ministro como "imprudente" e incompatible con el servicio exterior.

Cancillería adoptó la decisión luego de que la diplomática publicara en sus redes un llamado a la "libre determinación" para Rapa Nui, acto que calificado por el ministro como "imprudente" e incompatible con el servicio exterior.

Política

El canciller Alberto van Klaveren confirmó la remoción de Mahani Pakarati de su cargo como embajadora de Chile en Nueva Zelanda, tras la polémica publicación en sus redes sociales. La medida, que implica su reasignación dentro del servicio diplomático, fue anunciada ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Ante los senadores, el ministro Van Klaveren fue crítico del comportamiento de la embajadora. «Creemos que su comportamiento fue imprudente, que se equivocó», explicó. Además, sostuvo que tales opiniones personales no son compatibles con los deberes del servicio exterior.

En consecuencia, se dispuso «incluir la adscripción de la embajadora Mahani Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelandia«. Esto significa que será reasignada a otras funciones dentro de la institución, sin que ello implique la terminación de su carrera diplomática.

Canciller Alberto van Klaveren

Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Foto: Aton.

¿Cómo se originó la polémica?

El origen de la controversia fue el 24 de diciembre de 2025, cuando la diplomática publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecía junto a un cartel traducido al inglés que decía «Libre determinación para la nación de Rapa Nui» («self-determination for Rapa Nui»).

Según informó la Cancillería, la publicación fue conocida por el ministerio ese mismo día, tras lo cual Pakarati fue reprendida, reconoció el error y procedió a eliminar el contenido de sus plataformas.

Captura de pantalla de una publicación de Mahani Pakarati que muestra un letrero negro en un jardín con la frase "Libre determinación para la nación Rapa Nui" bajo una palmera y un cielo azul.

Publicación en redes sociales de la exembajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati.

Trayectoria diplomática de Mahani Pakarati

Mahani Pakarati, nacida en 1973 en Hanga Roa, Isla de Pascua, es hija de padre rapanui y madre chilena. Su trayectoria en el servicio exterior es extensa. Tras egresar de la Academia Diplomática Andrés Bello y obtener un máster en Relaciones Internacionales en Nueva Zelanda, se desempeñó como cónsul en ese mismo país, formó parte de la misión permanente ante las Naciones Unidas y ocupó cargos en las embajadas de México y en diversas direcciones de la Cancillería. Fue designada embajadora en Wellington en marzo de 2024.

La diplomática se ha referido públicamente antes a la condición de Rapa Nui. En una entrevista pasada señaló que «hay que empezar por decir que no somos pueblo originario de Chile, porque no estuvimos en el origen del país. Somos de la Polinesia. Nos asociamos recién en 1888″. Su reciente publicación, sin embargo, cruzó la línea que el gobierno estima como incompatible con su cargo representativo.

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