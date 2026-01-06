Confirmado el equipo chileno para enfrentar a Serbia por la Copa Davis

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, confirmó la presencia de los mejores tenistas nacionales para el cruce de febrero ante Serbia por las Qualifiers de la Ensaladera de Plata.

Por medio de redes sociales, el combinado criollo anunció la participación de Cristian Garin (78° del ranking ATP), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios (108°), Nicolás Jarry (133°) y Matías Soto (390° y 148° en dobles).

El choque ante los balcánicos, que finalmente no contarán con el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, se llevará a cabo entre el seis y el siete de febrero en el Court Central «Anita LIzana», del Parque Estadio Nacional.

En caso de imponerse, Chile accedería a la segunda ronda clasificatoria a disputarse en septiembre. Si pierde, en cambio, jugará un encuentro ante representante del Grupo Mundial I para mantener la categoría.

Solo Tomás Barrios pudo avanzar de ronda en el Challenger de Canberra

De dulce y de agraz fue el estreno de los tenistas nacionales Tomás Barrios (108° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (133°) en el Challenger de Canberra, donde solo el primero pudo festejar en la capital australiana.

El chillanejo, cuarto sembrado del certamen, exhibió gran solidez en su debut en el 2026 y con un quiebre por set, se impuso sin complicaciones ante el local Philip Sekulic (519°) por un doble 6-4 en una hora y 27 minutos de partido.

En la segunda fase del torneo oceánico, «Tomi» enfrentará al francés Ugo Blanchet (144°), quien se deshizo del portugués Henrique Rocha (157°) por 6-3 y 6-4.

El «Príncipe», en cambio, no tuvo la misma suerte y perdió por 3-6 y 4-6 ante el español Rafael Jodar en una hora y 20 minutos de un duelo donde «Nico» cedió su servicio en tres ocasiones y solo pudo conseguir una ruptura.

El próximo desafío de Jarry será la qualy del Abierto de Australia, la cual arrancará la próxima semana y donde también dirá presente Tomás Barrios.

Alejandro Tabilo cayó ante el verdugo de Garin

Luego de sortear con éxito la ronda clasificatoria, el tenista nacional Alejandro Tabilo (81° del ranking mundial) tuvo debut y despedida en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong.

El nacido en Toronto no pudo aprovechar las chances de quiebre y terminó cediendo su saque en un par de ocasiones ante el estadounidense Michael Mmoh (285°), verdugo de Cristian Garin (78°) en la qualy, quien se impuso por 7-5 y 6-4 en una hora y 53 minutos de encuentro.

El chileno fue incapaz de concretar alguno de los tres break points que tuvo en el cuarto juego del primer set, donde el norteamericano consiguió una ruptura en el undécimo game y en el siguiente evitó que «Jano» emparejara las acciones, cimentando un cerrado 7-5.

Para el segundo capítulo, todo se mantuvo parejo hasta el noveno juego. Allí Mmoh volvió a quedarse con el servicio del criollo y abrochó su justa victoria con un 6-4.

A pesar de su sorpresiva caída, «Ale» logró escalar un puesto en el ranking en vivo, quedando en el 80° lugar, apenas uno por debajo de «Gago» que bajó un escalón en la clasificación.

Ahora, tanto Tabilo como Garin deberán pensar en su participación en el ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, certamen que arranca la próxima semana.