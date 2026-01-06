Gloria Ana Chevesich asume presidencia de la Corte Suprema: “Estamos aquí para servir, no para servirnos del cargo”

La nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, inició este martes su primer día como máxima autoridad del Poder Judicial con una serie de actividades oficiales, marcando el comienzo de su gestión para el bienio 2026-2027.

A las 8:00 horas, Chevesich realizó su primer ingreso al Palacio de Tribunales en calidad de presidenta, en una actividad protocolar desarrollada en el frontis del edificio.

Posteriormente, a las 9:00 horas fue recibida en La Moneda por el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, en un encuentro enmarcado en las relaciones institucionales entre los poderes del Estado.

Tras la reunión, el Mandatario se refirió a la instancia a través de su cuenta en X, donde expresó sus felicitaciones a Chevesich, destacando que es la primera mujer en asumir la presidencia del máximo tribunal, cargo que calificó como “importante para el país”.

Desde las 13:00 horas, se llevó a cabo la ceremonia de asunción de la ministra, realizada en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales, acto que oficializó el inicio de su conducción al frente del Poder Judicial. La actividad contó con la presencia del Presidente Boric, ministros de Estado y otras autoridades de Gobierno.

Durante la ceremonia, el expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, abordó el complejo escenario que enfrentó el sistema durante su gestión y afirmó que “el Poder Judicial no tolera actos de corrupción ni jamás lo hará”, subrayando que quienes se apartan de los estándares éticos “deben ser apartados de la institución”.

Según sus palabras, su período estuvo marcado por una crisis sin precedentes para la Magistratura, que se tradujo en un daño interno y en una pérdida de credibilidad ante la opinión pública. En ese contexto, afirmó que se adoptaron decisiones “claras y categóricas”, entre ellas la convocatoria a la Comisión de Ética.

“Durante mi mandato, fui claro en el mensaje enviado a quienes conforman el Poder Judicial y a la comunidad en general y, al mismo tiempo, categórico en las acciones emprendidas”, afirmó.

Por su parte, en su primera intervención como presidenta, Chevesich reconoció la crisis de confianza que atraviesa el sistema judicial y sostuvo que “estamos aquí para servir, no para servirnos del cargo”, agregando que los hechos protagonizados por algunos integrantes “no pueden transformarse en un estigma para la inmensa mayoría que trabaja honestamente”.

“Creo que hemos actuado con la mayor diligencia posible y que si por algunos se podía estimar que nuestra reacción habría sido tardía. (…) Además de todo lo hecho para resguardar la propiedad judicial y frenar corruptelas que existan o que puedan producirse, quiero manifestar que es la firme voluntad de esta corte el actuar con la mayor celeridad posible si nuevos hechos de esta naturaleza se revelaran”, declaró.

Cabe recordar que Chevesich fue elegida por unanimidad por el Pleno para encabezar la Corte Suprema durante el bienio 2026-2027, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el máximo cargo en más de dos siglos.

Su elección se produjo en un escenario de fuerte escrutinio público sobre el funcionamiento del tribunal y en medio de tensiones internas, contexto que la nueva presidenta asumió como uno de los principales desafíos de su gestión.

«Mi llegada a la presidencia de la Corte Suprema constituye un hito en la historia de Chile, al terminar con más de 200 años de una tradición institucional injustificada, que llevaba a que las mujeres no accediéramos al alto cargo de la magistratura, como si ya había ocurrido en otros poderes del Estado. Estoy aquí frente a ustedes para afirmar con convicción que pese a las barreras de género no existen límites insuperables», concluyó.