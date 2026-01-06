Julieta Laso y el arte como un refugio emocional: "Los momentos de encuentro y música me dan oxígeno"

El cierre del 2025 fue de grandes momentos para Julieta Laso. En diciembre, la artista argentina llegó a nuestro país para presentarse en el Estadio Nacional junto a Macha y El Bloque Depresivo, en una velada que se coronó entre lo mejor que dejó el año recién pasado.

«La verdad es que fue una de las noches más emocionantes que he vivido desde que canto, que ya son más de 15 años«, confesó la cantante durante la primera edición de Radioanálisis. «Viví muchas noches increíbles en Chile de la mano de Macha y del Bloque Depresivo, pero esta fue realmente mágica por el lugar, también porque era la primera vez que tocaban en ese espacio, que es tan importante».

«Se sintió mucha emoción. Había músicos increíbles de toda América Latina. Fue una fiesta de la que no me voy a olvidar nunca. Me la llevo para siempre«, describió Laso.

De hecho, se trata de un gesto que resulta bastante representativo de su relación con Chile, país donde cultivó grandes amistades musicales que incluso la llevaron a tener a Aldo «Macha» Asenjo como productor de «Pata de perra«, su más reciente disco.

Por eso es que su retorno a suelo nacional, agendado para el próximo jueves 22 de enero en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, es una noticia que la mantiene con altas expectativas: «Hace un año más o menos que presenté mi último álbum en la Sala. Y esta vez vamos a hacer muchos temas de ese disco, más algunas canciones nuevas del próximo«, adelantó Laso.

«Me va a acompañar un guitarrista que trabaja conmigo en Argentina, que es Leandro Angeli. Va a estar Christian de Macha y el Bloque en la percusión y va a haber un montón de invitados. Tengo muchos hermanos allá. Es una relación cada vez más fuerte la que sostengo con Chile, así que estarán varios músicos de Bloque. Tendremos bastante tango, así que supongo que va a ser una fiesta. Estoy muy feliz de volver a Sala Master», sumó la trasandina.

«Es una sala icónica, preciosa, y nos veremos para que las canciones nos den fuerza y nos recuerden que somos un continente hermoso, que sería maravilloso que fuéramos un solo país. Nos encontraremos con música de nuestro territorio para abrazarnos», valoró sobre lo que será esta instancia.

Un abrazo musical para tiempos complejos

Durante las últimas semanas, la argentina ha estado inmersa en la preparación de su próxima placa de estudio. Una que describe como «un disco muy minimalista de tango, producido por el maestro Melingo, un músico súper importante para nosotros, que viene del rock, de Los Abuelos de la Nada, con una historia muy fuerte y que es una persona que admiro mucho desde siempre. Él produjo este trabajo que se viene, que tiene temas en su mayoría de él o poesías a las que puso música, muy tanguero y minimalista, distinto al disco anterior».

«A mí me gusta mucho eso, que el salto de un disco al otro traiga algo muy diferente, y así será. En enero haremos algunos temas de ese disco. No muchos, pero tengo hartas ganas ya de que salga. Se va a llamar ‘Fabriquera‘», compartió.

En ese contexto es que la artista aseguró que, en tiempos complejos a nivel local e internacional, la creación, la amistad y la posibilidad de compartir su música con el resto se transforman en un verdadero refugio emocional.

«No he vivido momentos tan duros. Por supuesto que sé que han sucedido, pero no en mi vivencia, en mi país y ahora en el mundo entero, con el genocidio en Gaza empezando a marcar una oscuridad enorme para una época que parecería ser muy oscura, tratando de que no se me muera la alegría, pero con mucha preocupación. Con muchos momentos de tristeza, de desolación, de no poder creer lo que veo, lo que escucho, pero intentando con mucha fuerza mantener la alegría. Porque es lo que necesito», expresó Laso.

«Los momentos de encuentro, de ceremonia, de música, que son como de misa, son los que me dan oxígeno. Entiendo que también a las personas les hacen bien y me agarré muy fuerte de eso todo este tiempo. Y bueno, de estar en comunidad, de tener experiencias comunitarias, igualmente de ir a las manifestaciones. Aunque hay momentos en que se pone duro y por supuesto que pierdo un poco la esperanza», continuó.

Por todo lo anterior es que aseguró con firmeza que «esos son los momentos que me salvan la vida, básicamente. Y creo que nos dan fuerza a todos. Pienso en todas las personas que estuvimos en el Estadio Nacional esa noche y estoy segura de que eso ayuda a seguir, que da oxígeno, y para eso es la música. Así es como me subo al escenario cuando, con ese propósito, entendiendo que es medicina y que esos momentos son necesarios. Por eso hay que ponerle garra y darles la importancia que tienen«, cerró la argentina.